Veterinarka o nenavadnem dnevu v službi: piton pojedel brisačo

"V našem oddelku za eksotične živali vidimo veliko zanimivih primerov, a ne zgodi se vsak dan, da naletimo na nekaj tako nenavadnega in posebnega, kot je bil ta primer," so zapisali na Facebook strani veterinarske ambulante SASH iz Sydneyja. V mislih so imeli pitona po imenu Monty, ki ga je v ordinacijo prinesel zaskrbljeni lastnik, saj je sumil, da je njegov pet kilogramov težek in tri metre dolg ljubljenček pojedel brisačo za na plažo.

V ordinaciji so Montyju dali anestetik in z rentgenogramom preverili, kje točno se nahaja brisača. Z gibljivim endoskopom in zelo dolgimi kleščami so si pomagali pri tem, da so zagrabili brisačo in jo previdno odstranili. "Videla sem že živali, ki so pojedle kaj čudnega, ampak še nikoli nisem ne videla ne slišala, da bi kača pojedla brisačo," je povedala veterinarka Olivia Clarke. Povedala je, da je pri Montyju hitro videla, da je kar ena tretjina njenega telesa bila zatečena in trda, zato je bilo jasno, da se je nekaj zataknilo. Dejala je, da je na posnetku videti, kot da je vse potekalo precej hitro, a je pravzaprav trajalo pol ure, da so odstranili brisačo. Monty je lahko domov odšel še isti dan, lastnik pa je sporočil, da je spet lačen in popolnoma zdrav.