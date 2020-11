Po madžarski in poljski blokadi bistvenih delov iz svežnja za spoprijem Evrope s pandemijo novega koronavirusa je treba poskrbeti, da evropska sredstva čim prej dosežejo vse, ki jih potrebujejo, je poudaril nemški državni sekretar za evropske zadeve Michael Roth . "Ni časa za veto, temveč za hitro ukrepanje v duhu solidarnosti. Veto bodo ljudje zelo drago plačali," je poudaril pred virtualnim zasedanjem ministrov EU za evropske zadeve. Cilj nemškega predsedstva po njegovih besedah ostaja, da se pogajanja o tem svežnju končajo čim prej.

Ministri bodo danes pregledali stanje v pogajanjih o tem svežnju v vrednosti 1824 milijard evrov. Madžarska in Poljska sta v ponedeljek blokirali bistvena dela svežnja, in sicer uredbo o večletnem proračunu ter sklep o lastnih virih, za kar je potrebno soglasje.

Razlog za njuno blokado je nasprotovanje dogovoru o uredbi o pogojevanju evropskih sredstev z vladavino prava, ki je prav tako del svežnja, a se sprejema s kvalificirano večino, ki je bila zagotovljena. Evropski diplomatski viri opozarjajo, da blokada pomeni novo krizo in zamude pri sprejemanju svežnja, ki vključuje prihodnji večletni proračun v vrednosti 1074 milijard evrov in sklad za okrevanje v vrednosti 750 milijard evrov.

Ministri bodo v okviru dialoga o vladavini prava na podlagi prvega poročila Evropske komisije o stanju pravne države v vseh članicah unije danes tudi pregledali razmere na tem področju v Bolgariji, Belgiji in Estoniji ter na Češkem in Danskem. Te države so prve na vrsti po protokolarnem vrstnem redu, pri čemer je Nemčijo zamenjala Estonija, da ne bi Nemčije obravnavali med nemškim predsedstvom. Roth pričakuje, da bo portugalsko predsedstvo obravnavalo naslednjih pet držav.

Nemški državni sekretar je ob tem izpostavil, da je vladavina prava temelj unije, ki jo po vsem svetu občudujejo zaradi njenih visokih standardov na tem področju."Nikoli je ne smemo jemati kot nekaj samoumevnega,"je poudaril.