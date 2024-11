Veverička Peanuta odvzeli lastniku in ga evtanazirali

Ko je ekipa Državnega oddelka za varstvo okolja prišla na dom Marku Longu, so bili neizprosni, zahtevali pa so odvzem veverička in rakuna Freda, ki je prav tako prebival v stanovanju.

Ko je Longo v sredo na družbenih omrežjih povedal, da so mu Peanuta odvzeli, so se oglasili mnogi in sprožili peticijo za njegovo vrnitev, ki je v roku dveh dneh zbrala več kot 30.000 podpisov. V četrtek je Longo začel z zbiranjem denarja, da bi tožil komisijo oddelka za varstvo okolja, zbral pa je približno 13.500 dolarjev oziroma okoli 12.400 evrov.

Vendar zaman. Oblasti so mu sporočile, da so veverička usmrtili, potem ko je ugriznila uradnika, ki je sodeloval pri njenem odvzemu, usmrtili pa naj bi tudi rakuna.