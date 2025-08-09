Vezuv v plamenih: boj z dvokilometrsko ognjeno fronto

Plameni so zajeli pobočja gore Somma, ki je del vulkanskega kompleksa. Ogenj, ki ga podžigata veter in visoke temperature, se je hitro razširil po pobočju navzgor in dosegel višino 1050 metrov, so pozno v petek sporočili iz narodnega parka.
Dim je mogoče videti tudi iz bližnjega Neaplja, kjer so vzpostavili krizni štab, da bi obvladali izredne razmere. Uprava narodnega parka je danes odločila tudi, da do nadaljnjega ne bodo več prodajali vstopnic za pohode proti kraterju.
Podpredsednik italijanske poslanske zbornice Sergio Costa je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa opozoril, da dva kilometra široka požarna fronta uničuje Vezuv. "Izginjajo hektarji gozdov in vinogradov," je izjavil politik, ki je bil v preteklosti tudi okoljski minister.
Opozoril je, da gre za okoljsko katastrofo, ki zahteva takojšnje in strukturne odgovore. "Izrednih razmer ni mogoče reševati šele, ko plameni že divjajo. Potrebni so preventiva, nadzor in tehnologija," je dodal.
Župan Terzigna Francesco Ranieri sumi, da je vzrok za velik požar, ki od včeraj divja na Vezuvu, požig. Pretekla noč je bila sicer po njeovih besedah "zelo kritična". Veter se je namreč v nekem trenutku obrnil proti hišam, toda kopenske sile so uspele širjenje plamenov ustaviti.
Regionalni oddelek za civilno zaščito o jutra gasi še dva požara - v provincah Salerno in Benevento. V Kampaniji, pokrajini okoli Neaplja, je bilo po podatkih civilne zaščite od 15. junija skupno 1060 gozdnih požarov, v katerih je pogorelo skupno 2568 hektarov površin. Zgolj včeraj pa je bilo v regiji zabeleženih več kot 50 požarov.
Obsežen požar tudi v bližni Aten: našli truplo starejšega moškega
Požar divja tudi približno 43 kilometrov jugovzhodno od Aten. Na območju kraja Keratea ga gasi več kot 260 gasilcev z 80 gasilskimi vozili in 12 letali. "Ogenj je oslabel, vendar so še vedno aktivna območja," je dejal tiskovni predstavnik gasilcev.
V petek zvečer so iz hiš in doma za starejše evakuirali več deset ljudi, potem ko so se ognjeni zublji približali obmorskemu letovišču Palaia Fokaia. Gasilci so kasneje v hiši v bližini mesta Keratea našli truplo starejšega moškega. Zgorelo je več hiš, vendar natančen obseg škode še ni znan.
Grška državna meteorološka služba je za danes na območju napovedala veter s hitrostjo do 74 kilometrov na uro.
