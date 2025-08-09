Vezuv v plamenih: boj z dvokilometrsko ognjeno fronto

Zaradi obsežnega požara na pobočjih narodnega parka Vezuv so turistom do nadaljnjega prepovedali vzpon na 1200 metrov visoki vulkan. S požarom, ki se je razplamtel do višine 1050 metrov, se spopada več gasilskih enot. V Grčiji se medtem v bližini Aten gasilci še vedno borijo z obsežnim požarom, ki ga imajo sicer oblasti pod nadzorom, a se bojijo, da bi se lahko zaradi močnega vetra ponovno razširil.

Plameni so zajeli pobočja gore Somma, ki je del vulkanskega kompleksa. Ogenj, ki ga podžigata veter in visoke temperature, se je hitro razširil po pobočju navzgor in dosegel višino 1050 metrov, so pozno v petek sporočili iz narodnega parka.

Dim je mogoče videti tudi iz bližnjega Neaplja, kjer so vzpostavili krizni štab, da bi obvladali izredne razmere. Uprava narodnega parka je danes odločila tudi, da do nadaljnjega ne bodo več prodajali vstopnic za pohode proti kraterju. Podpredsednik italijanske poslanske zbornice Sergio Costa je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa opozoril, da dva kilometra široka požarna fronta uničuje Vezuv. "Izginjajo hektarji gozdov in vinogradov," je izjavil politik, ki je bil v preteklosti tudi okoljski minister.

Opozoril je, da gre za okoljsko katastrofo, ki zahteva takojšnje in strukturne odgovore. "Izrednih razmer ni mogoče reševati šele, ko plameni že divjajo. Potrebni so preventiva, nadzor in tehnologija," je dodal. Župan Terzigna Francesco Ranieri sumi, da je vzrok za velik požar, ki od včeraj divja na Vezuvu, požig. Pretekla noč je bila sicer po njeovih besedah "zelo kritična". Veter se je namreč v nekem trenutku obrnil proti hišam, toda kopenske sile so uspele širjenje plamenov ustaviti. Regionalni oddelek za civilno zaščito o jutra gasi še dva požara - v provincah Salerno in Benevento. V Kampaniji, pokrajini okoli Neaplja, je bilo po podatkih civilne zaščite od 15. junija skupno 1060 gozdnih požarov, v katerih je pogorelo skupno 2568 hektarov površin. Zgolj včeraj pa je bilo v regiji zabeleženih več kot 50 požarov.

Obsežen požar tudi v bližni Aten: našli truplo starejšega moškega