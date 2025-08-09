Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Vezuv v plamenih: boj z dvokilometrsko ognjeno fronto

Neapelj, 09. 08. 2025 16.20 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.P.
Komentarji
0

Zaradi obsežnega požara na pobočjih narodnega parka Vezuv so turistom do nadaljnjega prepovedali vzpon na 1200 metrov visoki vulkan. S požarom, ki se je razplamtel do višine 1050 metrov, se spopada več gasilskih enot. V Grčiji se medtem v bližini Aten gasilci še vedno borijo z obsežnim požarom, ki ga imajo sicer oblasti pod nadzorom, a se bojijo, da bi se lahko zaradi močnega vetra ponovno razširil.

Plameni so zajeli pobočja gore Somma, ki je del vulkanskega kompleksa. Ogenj, ki ga podžigata veter in visoke temperature, se je hitro razširil po pobočju navzgor in dosegel višino 1050 metrov, so pozno v petek sporočili iz narodnega parka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dim je mogoče videti tudi iz bližnjega Neaplja, kjer so vzpostavili krizni štab, da bi obvladali izredne razmere. Uprava narodnega parka je danes odločila tudi, da do nadaljnjega ne bodo več prodajali vstopnic za pohode proti kraterju.

Podpredsednik italijanske poslanske zbornice Sergio Costa je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa opozoril, da dva kilometra široka požarna fronta uničuje Vezuv. "Izginjajo hektarji gozdov in vinogradov," je izjavil politik, ki je bil v preteklosti tudi okoljski minister.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Opozoril je, da gre za okoljsko katastrofo, ki zahteva takojšnje in strukturne odgovore. "Izrednih razmer ni mogoče reševati šele, ko plameni že divjajo. Potrebni so preventiva, nadzor in tehnologija," je dodal.

Župan Terzigna Francesco Ranieri sumi, da je vzrok za velik požar, ki od včeraj divja na Vezuvu, požig. Pretekla noč je bila sicer po njeovih besedah "zelo kritična". Veter se je namreč v nekem trenutku obrnil proti hišam, toda kopenske sile so uspele širjenje plamenov ustaviti.

Regionalni oddelek za civilno zaščito o jutra gasi še dva požara - v provincah Salerno in Benevento. V Kampaniji, pokrajini okoli Neaplja, je bilo po podatkih civilne zaščite od 15. junija skupno 1060 gozdnih požarov, v katerih je pogorelo skupno 2568 hektarov površin. Zgolj včeraj pa je bilo v regiji zabeleženih več kot 50 požarov.

Obsežen požar tudi v bližni Aten: našli truplo starejšega moškega

Požar divja tudi približno 43 kilometrov jugovzhodno od Aten. Na območju kraja Keratea ga gasi več kot 260 gasilcev z 80 gasilskimi vozili in 12 letali. "Ogenj je oslabel, vendar so še vedno aktivna območja," je dejal tiskovni predstavnik gasilcev.

V petek zvečer so iz hiš in doma za starejše evakuirali več deset ljudi, potem ko so se ognjeni zublji približali obmorskemu letovišču Palaia Fokaia. Gasilci so kasneje v hiši v bližini mesta Keratea našli truplo starejšega moškega. Zgorelo je več hiš, vendar natančen obseg škode še ni znan.

Grška državna meteorološka služba je za danes na območju napovedala veter s hitrostjo do 74 kilometrov na uro.

požar vezuv italija grčija
Naslednji članek

Hrvaškega kapitana, ki je prevažal 137 kg kokaina, izpustili iz turškega zapora

Naslednji članek

Na slovitem Times Squaru odjeknili streli, aretirali 17-letnika

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065