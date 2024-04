'Videl sem posnetke Brücknerja, ko posiljuje starejšo žensko in mlado deklico'

Christianu Brücknerju, ki je širši javnosti postal bolj poznan kot eden izmed osumljencev za izginotje triletne Maddie, v nemški zvezni deželi Spodnja Saška sodijo zaradi treh posilstev in dveh spolnih zlorab otrok. Vsa kazniva dejanja naj bi se zgodila med letoma 2000 in 2017 na Portugalskem, kjer je Brückner občasno tudi živel.

A do sedaj so njegovi odvetniki trdili, da obtožbe zoper njega temeljijo na zelo "krhkih temeljih". Prav tako so dvomili v pošteno sojenje, potem ko ga je tožilstvo povezalo z izginotjem Madeleine.