'Videla sem prizore kot iz vojne, scene, ki jih vidite v filmih'

Trumpovi podporniki so 6. januarja 2021 vdrli v kongres, ko so se zakonodajalci sestali, da bi potrdili volilno zmago Joeja Bidna . Prizori, ki so se odvijali pred očmi svetovne javnosti, so šokirali Američane.

Tri največje televizije in več kabelskih kanalov je obravnavo predvajalo javnosti. Za to se niso odločili pri Fox News, televiziji, ki je bolj naklonjena republikancem.

Po skoraj enem letu preiskave je nato sinoči preiskovalni odbor, ki ga vodijo demokrati, prikazal posnetke intervjujev, ki so jih opravili s člani ožjega kroga okoli Donalda Trumpa.

Predvajali so posnetek pričanja nekdanjega ameriškega generalnega državnega tožilca Billa Barra, ki pravi, da so trditve nekdanjega predsednika, da so bile volitve ukradene, neutemeljene.

"Ne moremo živeti v svetu, kjer administracija ostaja na oblasti na podlagi svojega mnenja, ki ni podprto s konkretnimi dokazi, da se je zgodila goljufija," je dejal nekdanji generalni državni tožilec.

Predvajan je bil tudi posnetek pričanja Ivanke Trump, hčerke nekdanjega predsednika, ki pravi, da je "sprejela" Barrovo zavračanje teorije zarote.

Trump sicer preiskavo opredeljuje kot "politično prevalo", namignil je tudi na še eno kandidaturo za Belo hišo leta 2024. Prav tako še naprej namiguje na nepravilnosti na preteklih volitvah.

A demokrati so odločeni, da še enega poskusa, da se vrne v Belo hišo, Trump ne bo imel. Pravijo, da gre za največjo grožnjo demokraciji. Bennie Thompson, predsednik odbora in politik iz Mississippija, je bil takole oster: "6. januar je bil vrhunec poskusa državnega udara, predrznega poskusa, kot se je kmalu po 6. januarju izrazil nek pisatelj, da bi strmoglavili vlado."

Cheneyjeva pa je dejala: "Tisti, ki so napadli naš Kapitol in se ure in ure borili, so bili motivirani s tem, kar jim je povedal predsednik Trump: da so bile volitve ukradene in da je on pravi predsednik."

Kaj so pravzaprav zaslišanja o 6. januarju 2021?

Po 11 mesecih, skoraj 100 sodnih pozivih in več kot 1000 intervjujih je kongresni odbor, ki preiskuje napad na ameriški Kapitol 6. januarja 2021, prenehal z delom za zaprtimi vrati in bo opravil vrsto javnih zaslišanj, da bi predstavil svoje ugotovitve.

Odbor pod vodstvom demokratov želi ustvariti dokončno poročilo o nemirih in poskusih spodkopavanja rezultatov predsedniških volitev leta 2020. To bi lahko vodilo do kazenskega pregona in novih zakonov za krepitev varnosti.

Demokrati, ki imajo težave s priljubljenostjo predsednika Bidna in še bolj s priljubljenostjo podpredsednice Kamale Harris, pa tudi upajo, da bodo zaslišanja Američane spomnila na kaotične napade - in torej novembra, ko se bodo odpravili na volišča, ne bodo podprli republikanskih kandidatov.

Odbor želi dokazati, da je bil 6. januar "rezultat usklajenega, večstopenjskega prizadevanja za razveljavitev rezultatov volitev 2020 in zaustavitev prenosa oblasti", v središču teh prizadevanj pa je bil nekdanji predsednik.

Kdo je v komisiji?

Odbor, ki mu predseduje kongresnik Bennie Thompson iz Mississippija, sestavlja sedem demokratov in dva republikanca, ki pa ne marata Trumpa. Imenovala ju je demokratska predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi, potem ko je zavrnila tri kongresnike, ki jih je predlagal njen nasprotnik, vodja republikanske manjšine Kevin McCarthy.

Zakaj je potrebna še "politična preiskava"?

Oblasti so že temeljito preiskale napad na Kapitol. Zoper posameznike, vpletene v napad na Kapitol, je bilo vloženih več kot 861 obtožnic, več teh primerov se je že končalo s priznanji krivde ali obsodbami. Cilj preiskave komisije pa je tudi najti zaključke, ki bi terjali odgovornost tistih, ki naj bi napad vzpodbudili - torej predvsem Trumpa.

Veliko posnetkov in čustveno pričanje

Prvo zaslišanje je torej prineslo predvsem veliko posnetkov zaslišanj nekaterih pomembnih akterjev, v živo sta pričali le dve osebi - režiser dokumentarcev Nick Quested in policistka Caroline Edwards.

Medtem ko je prvi ponudil nekaj vpogleda v priprave skrajno desne skupine Proud Boys na napad, je Edwardsova govorila o množici, ki se je zoperstavila policistom na Kapitolu.

Pripovedovala je o tem, kako je izgubila zavest, ko je z glavo udarila ob betonsko stopnico. Potem ko si je opomogla, pa je še naprej poskušala braniti Kapitol - preden sta bila ona in policist Brian Sicknick - ki je pozneje umrl - napadena z razpršilom.

"Videla sem prizore kot iz vojne, scene, ki jih vidite v filmih. Nisem mogla verjeti svojim očem. Policisti na tleh so krvaveli in bruhali ... Bil je kaos," je dejala.

Je pa odbor razkril tudi pričevanja Trumpovih uradnikov, ki so dejali, da nekdanji predsednik ni želel ustaviti napada na Kapitol, jezno naj bi se upiral svetovalcem, ki so zahtevali, da ukrepa in odpokliče izgrednike, ki so celo vpili, da je treba obesiti njegovega podpredsednika Mika Pencea.