'Videli smo gost dim in rdeč odsev ognja. Ko smo odšli, so hiše že gorele'

Njihov apartma leži tik ob morju v dolini, a tisti na višje ležečih predelih so si morali zaradi gostega dima že takrat pokrivati usta. "Ko smo se odpeljali, smo na glavni cesti v enem izmed višje ležečih objektov zagledali ogenj. Takrat smo bili prepričani, da smo se odločili prav," nam je povedala.

Slovenka Tanja , ki je dopustovala na jugu Hrvaške, v apartmaju v Mimicah, se je morala z družino že zgodaj zjutraj iz varnostnih razlogov evakuirati. "Že zgodaj zjutraj smo opazili močno burjo, gost dim in rdeč odsev ognja. Slišalo se je tudi pokanje in plamene," je opisala za naš portal.

Na prvo mesto je postavila varnost svoje družine, zato so vzeli le najnujnejše stvari, kot so dokumenti, ter se odpravili proti Zadru. "Zavedamo se, da v takšnih razmerah letala ne morejo leteti, in nihče si ne želi v paniki, z dvema otrokoma, iskati prevozov ali se umikati na ladjo, pri tem pa vdihavati dim," je še dejala.

V Zadru bodo tako počakali, da se razmere umirijo, nato pa se bodo vrnili.

Še ena mlada družina je medtem dopustovala v kraju Marušići. Kot nam je povedala bralka Nina, so zgodaj zjutraj še zadnji hip ušli ognjenim zubljem. Umaknili so se v Omiš, kjer čakajo, da jim lastnik apartmaja sporoči, da je pot do Marušićev prosta. "Nam je pa zaenkrat potrdil, da hiša ni zgorela," je še dodala.