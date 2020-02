VIDEO: Cessna 510 pristala brez koles, sledila sta iskrenje in manjši požar

Na letališču Daytona Beach je manjše reaktivno letalo Cessna Citation Mustang pristalo brez koles. Pri pristanku so ga zajeli plameni, a so jih gasilske enote uspešno pogasile. Pilota nista bila poškodovana, nesrečen pristanek pa so posneli obiskovalci letališča.

Cessna Citation Mustang (Cessna 510) je manjše reaktivno letalo, ki lahko sprejme do pet potnikov. Na letalu z registracijo N163TC sta bila dva pilota, nesreča pa se je zgodila na letališču Daytona Beach na Floridi. Kot je videti na posnetku, je letalo pristalo brez koles, takoj po dotiku s tlemi pa se je začelo močno iskriti. Letalo se je na koncu ustavilo, iz njega pa se je začel valiti močan črn dim, saj se je najverjetneje delno vžgalo gorivo. V manj kot minuti so bile pri letalu gasilske enote, ki so ogenj pogasile, pilota sta bila nepoškodovana. Kot so zapisali pri Yelvington Jet Aviationu, bi bilo lahko hujše:"Čudež je, da se zaradi plamenov ni zgodilo kaj hujšega." Letalo je poletelo prav s tega letališča, če sledimo podatkom na FlightAware, dvakrat poskušalo pristati (ali pa bilo na trenažnem letu), v tretjem poskusu pa pristalo brez koles. Za zdaj ni znano, ali je letalo imelo tehnične težave ali je šlo za človeško napako, več bo pokazala preiskava. Poškodbe na letalu so bile večje, trup pa so že odstranili v bližnji hangar, kjer si ga bodo ogledali tudi preiskovalci.