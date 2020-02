VIDEO: Kako je Kitajska iz nič v desetih dneh zgradila bolnišnico s 1000 posteljami

Pohitreni posnetek, ki so ga objavili Kitajci, kaže, kako so v samo desetih dneh uspeli zgraditi bolnišnico. Vlili so beton, naredili poti, kanalizacijo in vse to v samo nekaj dneh, nato pa še montirali vso opremo, ki jo bodo pacienti in zdravniki potrebovali.

Vuhan je že tedne v krizi zaradi koronovirusa, ki je prizadel številne prebivalce, samo mesto pa praktično spremenil v največjo karantensko območje na svetu. Zaradi naraščajočega števila bolnih ljudi potrebujejo več prostora za tiste, ki imajo zaplete zaradi virusne okužbe. Vprašanje večine ljudi v Sloveniji seveda je, kako lahko Kitajci nekaj zgradijo v desetih dneh, v naši državi pa traja desetletja? "Kitajska je že v preteklosti večkrat dokazala, da je zmožna poskrbeti, da se stvari hitro končajo tudi pri monumentalnih projektih, kot je ta,"pravi Jandžong Huang, starejši sodelavec za svetovno zdravje pri Svetu za zunanje odnose. Poudarja, da je bila bolnišnica v Pekingu leta 2003 zgrajena v sedmih dneh, zato je gradbena ekipa poskušala podreti ta rekord, je povedal za BBC. Tako kot bolnišnica v Pekingu bo center v Vuhanu zgrajen iz montažnih elementov. FOTO: CN News "Kitajska se kot avtoritarna država zanaša na mobilizacijski pristop od zgoraj navzdol. Lahko premagajo birokratsko naravo in finančne omejitve in so sposobni uporabiti vse vire."Huang je dejal, da so inženirje pripeljali iz vse države, da bi lahko pravočasno zaključili gradnjo. Ker je ves svet gledal, kako se bo Kitajska odzvala na krizo, je bilo končanje projekta ključno za ugled države, ki ga krvavo potrebuje. Že 361 smrtnih žrtev zaradi koronavirusa, kitajske borze v težavah Število žrtev zaradi 'vuhanskega' koronavirusa na Kitajskem je preseglo smrtno bilanco iz leta 2003, ko je kosil sindrom akutne respiratorne stiske ali SARS.Novi koronavirus je po zadnjih podatkih zahteval 361 smrtnih žrtev, kar je 57 smrtnih primerov več kot dan prej. Naraslo je tudi število okuženih, in sicer za 20 odstotkov, na 17.205. Ob tem je kitajsko gospodarstvo doživelo hud udarec. Gre za več milijard izgube.