VIDEO: Mimoidoči rešil tri mucke, ki so bile primznjene na tla

Ena od mačk ni primrznjena, druga dva pa imata v led ujeta repa. Ko Diwisch to spozna, mačke "potolaži", naj še malo zdržijo in gre v tovornjak po kavo. Toplo kavo polije na mačje repe in jih sprosti. Majhne živali jokajo, dokler jih reševalec ne pobere nato jih dvigne in se odpravijo nazaj do poltovornjaka, kjer Diwisch reče samemu sebi: "To je tako kruto."Njegov zapis pod objavo pojasnjuje, da jih je po videu odnesel domov in jim dal hrano in vodo, poroča lokalni Narcity.