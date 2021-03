Namestnika šerifa posnela reševanje 73-letnice iz potapljajočega avta

V soboto zvečer sta namestnika šerifa v mestu DeLand v zvezni državi Florida prva prišla do ribnika, v katerega je zapeljala 73-letnica, po tem, ko je zgrešila ovinek. Prvi se je v vodo podal Nicholas Maletto, ki mu je sledil Patrick O'Melia. Skupaj jima je uspelo rešiti žensko iz potapljajočega vozila in jo prinesti na obalo. Gospa ni utrpela poškodb, O'Melia pa je uspel rešiti tudi njeno torbico, so zapisali v šerifovem uradu okrožja Volusia.