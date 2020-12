Žarišče močnega potresa z magnitudo 6,2 je bilo v bližini hrvaškega kraja Petrinja, od koder poročajo o veliki materialni škodi in za zdaj eni smrtni žrtvi. Tresenje tal so čutili po celotni Hrvaški in tudi v Sloveniji. Potres je nenadoma prekinil novinarsko konferenco v Sisku, tresenje tal pa so zabeležile tudi televizijske kamere.

