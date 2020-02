VIDEO: Pogled s steklene ploščadi na dalmatinsko obalo

Razgledna ploščad "Skywalk Flat Wall" v obliki podkve naj bi bila končana do pomladi 2020, nahaja pa se na Biokovem. Stekleni sprehod nad breznom bo velika atrakcija in bo v ta naravni park privabil še več obiskovalcev, upajo graditelji. Gradnja steklenega razgleda je del projekta, imenovanega "Nov adrion - spodbujanje trajnostne rabe naravne dediščine naravnega parka Biokovo". Razgledna ploščad sicer še ni odprta, toda pohodniki iz Splita, ki so se znašli v bližini, so se po njem sprehodili, to posneli in objavili na spletu, poroča dalmatinski portal.