VIDEO: Potnik iz kabine posnel strmoglavljenje letala antonov An-2

Video, ki je bil posnet z letala antonov An-2, ki je v četrtek strmoglavilo na severu Rusije, prikazuje letalo, ki se poskuša vzpenjati tik po vzletu. Njegova hitrost se zdi počasna, proti koncu posnetka se še bolj upočasni. V tem trenutku je, sodeč po posnetku, prišlo do prevlečenega leta, letala pa zaradi nizke višine ni bilo možno rešiti. Kot piše RT, naj bi letalo doseglo višino desetih metrov, ko so se začele težave.

Na letalu je bilo 12 potnikov in dva člana posadke, v nesreči ni nihče umrl, sedem ljudi pa je bilo ranjenih. Po zadnjih podatkih ne gre za težje poškodbe. Posnetki mesta strmoglavljenja, ki so ga objavili preiskovalci v regiji Magadan, kjer se je zgodil incident, prikazujejo moč strmoglavljenja, saj se je odlomilo levo krilo in močno poškodovalo propeler.

An-2 je majhno dvokrilno letalo, ki je v zraku že več kot 70 let. Rusi ga imenujejo tudi "kukuruznik", saj je letalo znano po kratkih vzletnih razdaljah in možnosti poletanja na slabo vzdrževanih stezah. Kot že pove beseda "kukuruznik", so ga uporabljali v kmetijstvu, pa tudi kot transportno letalo in je v teh vlogah bilo v uporabi po vsem svetu. Danes obstaja še na desetine primerov letal, ki so v uporabi, številna tudi za izvajanje padalskih aktivnosti.