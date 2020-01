VIDEO: Pripravljala zajtrk, ko je razneslo plinsko jeklenko

Dve osebi v Rusiji sta bili poškodovani v eksploziji, ki se je zgodila zaradi puščanja plina. Po eksploziji so evakuirali prebivalce bloka, saj so nastale tudi strukturne poškodbe. Trenutek eksplozije so zabeležile varnostne kamere.

Po navedbah tožilstva je do eksplozije plina v mestu Tver prišlo potem, ko je žena začela kuhati hrano za moža, ki se je ravno vrnil iz službe. Skupaj je bilo v stanovanju šest ljudi, od tega dva otroka. Posledice eksplozije so bile hude: dve osebi z opeklinami so odpeljali v bolnišnico, razbilo je vsa okna v stanovanju, uničilo je betonske balkonske ograje, prav tako se je upognil betonski strop. Nastala je tudi razpoka vzdolž desne zunanje stene hiše (ob stiku dveh plošč), v stropu oziroma tleh stanovanja, poroča Tver News. Mestna uprava se je odločila, da stanovalcev pred pregledom bloka ne bo naselila nazaj. V hotelu Yunost je nastanjenih 14 ljudi, so sporočile lokalne oblasti. V imenu guvernerja jim bodo zagotovili tople obroke, potrebno pomoč in podporo. Preostali stanovalci so pri sorodnikih.