VIDEO: 'Putin je tako popularen, da je zanj glasovala tudi zastava. Večkrat'

Po preštetju približno polovice glasovnic je na parlamentarnih volitvah v Rusiji, ki so se zaključile v nedeljo, v jasnem vodstvu vladajoča stranka Enotna Rusija. Prejela je okoli 46 odstotkov glasov. V rusko dumo so se uvrstile tudi Komunistična partija, Liberalni demokrati in Pravična Rusija – patrioti, poroča francoska tiskovna agencija. A volitve so zasenčile številne posnete nepravilnosti, nekatere so Rusi sprejeli s precej humorja, presenečeni pa niso bili.

'Putin je tako popularen, da je zanj glasovala tudi zastava. Večkrat', je napisal uporabnik na Twitterju, medtem pa številni uporabniki pošiljajo posnetke novih nepravilnosti. Nekatere so pravzaprav precej komične, saj je videti roke, ki se pojavijo od nikoder, ali pa volivca, ki v skrinjico spravi toliko lističev, da bi lahko na njih natisnili Tolstojevo Vojno in mir. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Volilne komisije v Rusiji so v zadnjih treh dneh prejele najmanj 750 pritožb zaradi volilnih kršitev, je sporočilo notranje ministrstvo, opozicija pa zahteva podrobnejšo analizo. Prav tako opozarjajo na številne volilne kršitve, kot sta glasovanje pod prisilo in večkratno glasovanje. Po skoraj 55 odstotkov preštetih glasov je po podatkih volilne komisije s 46,6 odstotka glasov v vodstvu vladajoča stranka Enotna Rusija. Sledi Komunistična partija z 21,3 odstotka vseh preštetih glasov, skrajno desni Liberalni demokrati so prejeli osem odstotkov glasov, socialistična Pravična Rusija – patrioti pa 7,6 odstotka. Na volišča je bilo pozvanih okoli 110 milijonov Rusov. Po podatkih državne volilne komisije v Moskvi je v nedeljo do 18. ure po krajevnem času svoj glas oddalo nekaj več kot 45 odstotkov volilnih upravičencev. Volitve so sicer potekale od petka. PREBERI ŠE Ruske volitve: Enotna Rusija z nižjo podporo na pragu parlamentarne zmage Kot navaja AFP, je poziv opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, ki je med najbolj glasnimi kritiki ruskega predsednika Vladimirja Putina, obrodil sadove. Pred volitvami je iz kazenske kolonije vzhodno od Moskve ljudi pozval k protestnim volitvam proti Enotni Rusiji in zlasti glasovanju za komuniste. Podpora Komunistični partiji je od zadnjih parlamentarnih volitev v državi leta 2016 zrasla za osem odstotnih točk s 13,3 odstotka.