Videoigra, ki simulira posilstvo: igralci postanejo 'najhujša nočna mora žensk'

Nasilna in spolno eksplicitna videoigra No Mercy je kmalu po prihodu na tržišče sprožila množično mednarodno zgražanje. Simulirala je namreč posilstvo, uporabnike pa ob tem spodbujala, naj se prelevijo v "najhujšo nočno moro žensk" in naj "za odgovor nikoli ne sprejmejo besede ne". Po tem, ko so v nekaterih državah videoigro prepovedali, v spletni peticiji pa so zbrali več kot 40.000 podpisov proti njej, so igro naposled odstranili s platforme Steam, ki jo je ponujala. Razvijalec videoigre kljub temu vztraja, da gre "le za igro".

Videoigro No Mercy (op. p. Brez milosti), ki se je na eni bolj priljubljenih platform z digitalnimi igrami Steam pojavila v začetku marca, so številni označili za "simulator posilstva". Igra namreč uporabnikom omogoča nadzor nad likom, ki posiljuje, muči in ubija ženske. No Mercy se v opisu predstavlja kot "3D igra za odrasle, ki temelji na izbiri, z velikim poudarkom na incestu in moški nadvladi". Na platformi Steam so medtem sporočali, da igra vsebuje nasilje, incest, izsiljevanje in "spolnost brez privolitve".

Kot poročajo tuji mediji, se igra osredotoča na osrednji moški lik, ki posili svoje družinske člane, vključno s teto in lastno mamo. Igra ob tem uporabnike spodbuja, naj se prelevijo v "najhujšo nočno moro žensk" in naj "za odgovor nikoli ne sprejmejo besede ne". Posiljena ženska medtem zanosi in rodi, a jo uporabnik kasneje skupaj z novorojenčkom ubije. Kljub grozljivi vsebini videoigra ni imela uradne starostne omejitve. Označena je bila sicer z oznako 18+, vendar pa je bila v resnici dostopna vsem, saj starosti uporabnikov niso natančno preverjali. Za nakup je bil sicer potreben vnos podatkov kreditne kartice, vendar pa so si na platformi Steam, kjer je bila igra dostopna, uporabniški profil lahko ustvarili že 13-letni otroci. Igro je ustvarilo podjetje Zerat Games, na tržišču pa je bila le kratek čas, preden so jo bili primorani odstraniti. Kljub temu jo bo še vedno lahko igralo več sto oseb, ki so jo kupile še pred njenim umikom.

Igro naposled umaknili, a ustvarjalci jo zagovarjajo

Grozljiva videoigra je po svetu sprožila množično zgražanje. Peticijo za njeno odstranitev je po poročanju Daily Maila na spletu podpisalo več kot 40.000 oseb, britanski minister za tehnologijo Peter Kyle pa je igro označil za "zelo zaskrbljujočo". Igro No Mercy so kmalu po njenem prihodu na tržišče prepovedali v Združenem kraljestvu, Kanadi in Avstraliji, niso pa je na primer prepovedali v Združenih državah. Po množičnem javnem zgražanju in več prepovedih se je sicer ustvarjalec Zerat Games odločil, da jo v celoti odstrani s Steama.

