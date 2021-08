Zakaj in kako Kitajska drastično omejuje igranje videoiger?

Leta 2017 je Tencent Holdings, kitajski velikan na področju videoiger, naznanil, da bo omejil čas igranja za mladoletne uporabnike priljubljene mobilne igre "Honor of Kings". Odločitev je bila odgovor na pritožbe staršev in učiteljev, da je igra otroke zasvojila.

Po poročanju državnih medijev približno 62,5 odstotka mladoletnih Kitajcev pogosto igra videoigre na spletu, 13,2 odstotka mladoletnikov pa za zasloni ob delavnikih preživi več kot dve uri na dan. Kitajski regulatorji so se v zadnjem tednu osredotočili tudi na industrijo zasebne učne pomoči in na t. i. čaščenje slavnih, pri čemer navajajo, da je treba nujno zagotoviti dobro počutje otrok.

Državo skrbi tudi zaradi naraščajoče stopnje kratkovidnosti, ki so jo v poročilu izpostavili že leta 2018. Kitajska nacionalna uprava za tisk in objave (NPPA), regulator, ki odobri naslove videoiger, je v ponedeljek dejala, da so nova pravila odgovor na vse večjo zaskrbljenost, da videoigre vplivajo na telesno in duševno zdravje otrok.

Poleg tega so morali mladoletniki ob prijavi v igro uporabljati svoja prava imena in nacionalne identifikacijske številke, podjetja, kot sta Tencent in NetEase, pa so vzpostavila sisteme za njihovo identifikacijo. Julija je Tencent uvedel tudi funkcijo prepoznavanja obrazov, imenovano "polnočna patrulja", ki jo lahko starši vklopijo, otrokom pa s tem onemogočijo dostop do videoigre.

Leta 2019 je bil v državi sprejet zakon, ki je igranje videoiger za mladoletnike omejil na 1,5 ure ob delavnikih in na tri ure med vikendi, med 22. in 8. uro pa je bilo igranje iger povsem prepovedano. Pri nekaterih igrah je možen tudi nakup virtualnih predmetov, regulatorji pa so omejili tudi to. Mladoletnik je tako lahko na mesec porabil le med 23 in 48 evrov, odvisno od njegove starosti.

Kaj so prinesle nove omejitve?

Kot smo že poročali, je Kitajska v ponedeljek uvedla nova pravila, ki omejujejo čas, ki ga lahko mlajši od 18 let preživijo za zasloni. Od prvega septembra bodo otroci, mlajši od 18 let, videoigre lahko igrali le še ob petkih, sobotah, nedeljah in praznikih, pa še to le po eno uro, in sicer med 20 in 21. uro.

Podjetja z videoigrami morajo zagotoviti, da so vzpostavile sisteme za preverjanje identitet, vse naslove pa bodo morali sčasoma povezati s sistemom za boj proti odvisnosti, ki ga vzpostavlja NPPA.

Navodila, naj otrokom zunaj tega časa onemogočijo igranje videoiger, so prejela tudi podjetja z videoigrami. Poleg tega je država napovedala poostrene inšpekcijske nadzore podjetij, s katerimi bodo preverjali, ali se držijo zapovedanih časovnih okvirjev, poroča BBC.

Dejali so še, da bi mladoletniki še vedno lahko uporabljali račune svojih staršev, zato so tudi starše in šole pozvali, naj okrepijo nadzor.