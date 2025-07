Videoizjava, ki so jo čakali vsi: institucija dalajlame se bo nadaljevala

Danes se je v mestu Dharamšala v Indiji, kjer živi dalajlama, zbralo na stotine privržencev, da bi slišali težko pričakovano objavo. "Potrjujem, da se bo institucija dalajlame nadaljevala," je nato izjavil duhovni voditelj. V videosporočilu, ki so ga njegovi privrženci nestrpno pričakovali, je dodal, da lahko njegovega naslednika imenuje le sklad, ki ga je ustanovil, in da "nihče drug nima nobene pristojnosti, da bi se vmešaval v to zadevo".