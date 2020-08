VIDEO: Ameriški policisti v šoli aretirali 8-letnika

Policisti na floridski osnovni šoli so aretirali 8-letnega dečka, ki naj bi udaril učiteljico. Aretacijo je pred letom in pol posnela policija Key West, zdaj je posnetek objavil zagovornik državljanskih pravic Benjamin Crump, ki zastopa dečkovo mater. Vložila je tožbo in med drugim zatrdila, da so policisti uporabili pretirano silo in da sta mestno in šolsko okrožje kršila zakon o invalidnih Američanih. V tožbi navaja, da ima sin posebne potrebe.

Odvetniki matere zdaj 10-letnega dečka, ki so ga policisti Key West leta 2018 poskušali na njegovi osnovni šoli vkleniti, a jim ni uspelo, ker je imel deček premajhna zapestja za lisice, so v torek na zveznem sodišču vložili tožbo zaradi državljanskih pravic zoper šolsko okrožje, mesto, posamezne vpletene uradnike, pa tudi učitelja in dva šolska uradnika, poroča Miami Herald.

Video posnetek incidenta na osnovni šoli Geralda Adamsa v Key Westu je ta teden vzbudil pozornost Američanov, potem ko ga je v ponedeljek zjutraj na svojem računu na Twitterju objavil materin odvetnik Benjamin Crump, piše Miami Herald. Ob tem dodaja, da je kritike policije že razjezil umora Georgea Floyda in Breonne Taylor, 26-letne reševalke, ki je pod streli policistov umrla na svojem domu v Louisvillu v Kentuckyju maja letos, o čemer smo poročali tudi mi. Vodja policije Key West Sean T. Brandenburg je v izjavi za Miami Herald v ponedeljek dejal, da njegovi častniki niso storili nič narobe in da so sledili standardnim operativnim postopkom. Mati Bianca N. Digennaro pa je v torek na tiskovni konferenci prek Zoom aplikacije povedala, da so njegovega sina policisti odpeljali v zapor, kjer so mu odvzeli prstne odtise, DNK bris in ga ta dan posneli. Mati se je devet mesecev borila na sodišču, dokler tožilec ni zavrnil obtožbe dečka Zdaj Digennarovo v tožbi zoper institucije zasopajo Crump, Devon Jacob in Sue-Ann Robinson. "To je srhljiv primer, kako naši izobraževalni in policijski sistemi usposabljajo otroke za zločince. Obravnavajo jih kot kriminalce. Če bi bil otrok v tem primeru obsojen, bi bil prestopnik pri osmih letih,"je po poročanju CNN v izjavi dejal Crump . Jacob pa je po besedah CNN izpostavil, da je načelnik policije aretacijo otroka komentiral kot nekaj običajnega, češ da je šlo za navadno aretacijo. "V tem je težava. Zato imamo to tožbo. S tožbo se bo to končalo," je poudaril. Glavni pomočnik šolskega okrožja Monroe Val E. Winter je pojasnil, da so strokovnjaki ocenili dečkovo duševno zdravje in presodili, da je za otroka najbolje, da na podlagi njegove starosti in mentalne ocene šola zavrne obtožbe. Ko je šolsko okrožje prejelo potrdilo o zdravniški oceni, je odstopilo od primera, navaja besede Winterja CNN.

icon-expand Aretacija dečka. FOTO: Twitter