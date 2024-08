Videti kot pik komarja, a veliko nevarnejši: najstnik moral v bolnišnico

"Bila sem tako zaskrbljena, da sem sina takoj odpeljala v bolnišnico. Kirurg mi je kasneje povedal, da sem se pravilno odločila, saj je sina ugriznil rjavi pajek samotar," je povedala. Ne vedo, kje je do stika s pajkom prišlo, morda v parku, lahko pa tudi doma.

Deček se sicer trenutno počuti bolje, v bolnišnici je prejel standardno zdravljenje z amtibiotiki, za kratek čas pa je bil tudi hospitaliziran. Se je pa podoben incident tragično končal za 23-letnika iz italijanske province Lecce. Ugriz pajka se je zgodil le nekaj dni pred zadnjim incidentom, mladostnik pa je zaradi tega umrl.

Mladeniča je pajek ugriznil, ko je delal na podeželju v mestu Collepasso in tudi on je sprva mislil, da gre za običajen pik komarja, a je kmalu za tem začutil hude bolečine. Odpeljali so ga v bolnišnico v mestu Lecce, zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja pa so ga kasneje prepeljali v bolnišnico v Bariju, kjer je 23-letnik umrl zaradi septičnega šoka in odpovedi več organov.

Še en ugriz te vrste pajka je utrpel 70-letnik, a tudi njegova zgodba je imela naposled srečen konec.