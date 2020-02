'Vidim svetlobo, raketa je ... Ne, ne, izstreljena je bila iz mesta'

Ni še jasno, kako je posnetek prišel v javnost, ampak prvi odziv Irana je bil, da z Ukrajino prekine sodelovanje glede preiskovanja sosledja dogodkov, ki so pripeljali do sestrelitve ukrajinskega letala. Iranska vojska je 11. januarja prek državne televizije priznala, da je njihova vojska pomotoma z raketo sestrelila ukrajinsko potniško letalo s 176 ljudmi na krovu. Iranski predsednik Hasan Rohanije nato dejal, da je šlo za strahotno napako in da je bilo vodstvo glede sestrelitve obveščeno kasneje in ne takoj po nesreči. Zdaj lahko rečemo, da to ne drži.

Glede na to, da so nesrečo preiskovali civilni preiskovalci, so ti že po nekaj urah, če ne minutah, vedeli, da je bilo letalo sestreljeno. Komunikacija med kontrolo zračnega prometa in iranskim letalom, ki je letelo v bližini, kaže, da so najmanj ena posadka, kontrolor in tudi snemalnik zvoka zabeležili dogodek. Ko so v kontroli spoznali, da je letalo strmoglavilo, so po protokolu zavarovali posnetke. Te so hitro dobili preiskovalci in tudi prvotni pogovori so dokazovali, da je bila usodna raketa.