'Vidim vzporednice z letom 1933, ko je na oblast prišel Hitlerjev fašizem'

Protestniki so s sloganom "Mi smo požarni zid" spomnili na dolgoletno stališče uveljavljenih nemških strank, da ne sodelujejo s skrajno desnico. Obenem so se z njim odzvali na izjave podpredsednika ZDA JD Vancea, ki je v petek v Münchnu pozval Nemčijo, naj opusti odpor do sodelovanja skrajne desnice v vladi, in vztrajal, da ni prostora za požarne zidove.