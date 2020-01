Vidimo se v osmrtnici: neusmiljena vojna črnogorskih klanov se nadaljuje

V srbski prestolnici je bilo v zadnjih dveh letih izvedenih več mafijskih atentatov, vsaj štirje pa so povezani z obračuni črnogorskih klanov. Srbska policija je zato nekaterim osebam, za katere se domneva, da so povezane s kriminalnimi združbami, že prepovedala vstop v državo.

Odmevnost tokratnega dvojnega umora je posledica njegove izvedbe ter dejstva, da je bil izveden na 'tujem terenu'. Medtem pa doma (v Črni gori in deloma tudi v Srbiji) vojna med sprtima mafijskima klanoma, škaljarskim in kavaškim, divja že šest let, umorjenih pa je bilo že vsaj 40 ljudi. Kar nekaj članov mafijskih združb je bilo ubitih v gostinskih lokalih ali pa kar na ulici sredi belega dne, kar je vneslo strah med ljudi.

Nedavni umor vidnih članov škaljarskega klana Igorja Dedovića in Stevana Stamtatovića v Grčiji je zaradi svoje neposrednosti in brutalnosti – moža sta bila umorjena vpričo soprog in otrok – znova obudil zanimanje za organizirane kriminalne združbe na Balkanu, predvsem v Črni gori. Nobena skrivnost namreč ni, da sledi nekaterih nečednih poslov segajo vse do predpražnika pisarne črnogorskega predsednika Mila Đukanovića .

Na začetku leta 2018 je bil v Beogradu ubit domnevni član zagorskega klana Miloš Šaković. Umoril ga je Marko Jovanović iz Podgorice. Le nekaj minut pred tem je v prvem poskusu umora Šakovića nastradal Radivoje Jovanović, ki je s soprogo prišel v lokal, v katerem je Jovanović iskal svojo žrtev. Morilec naj bi bil po pisanju srbskih medijev tesno povezan s kavaškim klanom in enim od njegovih vidnejših obrazov Igorjem Božovićem.

Le nekaj dni pred Šakovićevo smrtjo je bil umorjen tudi pripadnik kriminalne skupine iz Bara, 31-letni Dražen Čadenović. Čeprav je Čadenović vozil blindirani BMW, ga je pokončala podtaknjena bomba, ki je povsem razdejala notranjost avtomobila. Umorjeni je bil v zelo dobrih odnosih z bratoma Vladimirjem ter Duškom Roganovićem, znanima obrazoma kavaškega klana. Omenjena sta bila med drugim obtožena umora Marka Vesnića, navijača nogometnega kluba Crvena zvezda. Za likvidacijo Aleksandra Stankovića, z uličnim imenom Sale Mutavi, je srbska policija neposredno obtožila črnogorske mafijske klane in 'kotorskim kriminalcem' napovedala vojno.

Kdo je kdo?

Nekateri, tako črnogorski kot tuji mediji, so majhno balkansko državo razglasili za oporišče organiziranega kriminala. Najdonosnejši biznis pa naj bi bila čezoceanska trgovina s kokainom. Po podatkih črnogorskega tiska na območju med Barjom in Pljevaljo deluje 28 mafijskih skupin, najdejavnejše pa so iz Kotorja in Bara. Po splošnem prepričanju prevladujejo štirje klani.

Gre za klan iz Nikšića, barsko-budvansko skupino, skupino Darka Šarića ter kotorsko-škaljarsko združenje. V Kotorju sicer dominirata že prej omenjena škaljarski in kavaški klan, med katerima poteka krvava vojna, tako na domačih kot tujih tleh. Črnogorske kriminalne skupine so dobro povezane z operativci iz regije ter celotne Evrope. Policija ob tem poudarja, da vodje klanov v svoje vrste sprejemajo izbrane ljudi, predvsem sorodnike in prijatelje.

Kot navaja Telegraf, so zaradi brutalnih likvidacij in groženj številni člani klanov v Baru, Budvi, Kotorju in Podgorici kupili blindirane avtomobile. Po mnenju policije so za nekatere likvidacije mafijske združbe najele plačane morilce iz okoliških držav.

Vojna v Kotorju

Kotor je primorsko mesto, večina članov klana pa je domačinov. Nekateri izmed njih so se ukvarjali s plovbo. Mornarji so v kokainski posel prišli tako, da so na odprto morje prepeljali tovor in ga nato odvrgli. Za pomoč v verigi distribucije so bili dobro plačani. Nekateri so v tem videli dobro priložnost in izhod iz finančne stiske ter začeli samostojno organizirati tranzit kokaina. Tako se je v turistično priljubljenem mestu vzpostavila močna baza za kokainske operacije, za B92 ocenjuje novinar Budo Simonović.

Škaljare in Kavače sta nekdaj zapostavljeni kotorski naselji, ki pred začetkom delovanja organiziranega kriminala za večino javnosti praktično nista obstajali. Škaljare so le 300 metrov od starega mestnega središča, s Kavačami na drugi strani pa jih ločuje predor. V Kavačah je bilo nekdaj le 15 hiš, a je naselje v zadnjih letih doživelo velik razcvet, saj se v njem gradijo številni apartmaji in druga turistična infrastruktura.