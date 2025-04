Vidno utrujenega papeža verniki nepričakovano ujeli v baziliki sv. Petra

Papež Frančišek je danes nepričakovano obiskal baziliko svetega Petra, kjer je molil za svetega Pija X, do katerega je vedno izražal globoko duhovno povezanost, so sporočili iz tiskovnega urada Svetega sedeža.

Čeprav obisk bazilike ni bil napovedan, se je novica o njegovi navzočnosti hitro razširila. Pozdravilo ga je več vernikov in restavratorjev, ki v baziliki opravljajo dela, so sporočili iz urada. Po spetu je zaokrožil tudi posnetek 88-letnega papeža Frančiška, ki ga prevažajo na vozičku. Videti je bil utrujen in bolj suh kot ponavadi. Pokrit je bil z belo odejo, nameščeno je imel tudi kanilo – cevko v nosnici, po kateri mu dovajajo kisik.

Otroku, ki je pristopil do njega, je z invalidskega vozička pomahal.