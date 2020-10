Vietnam prizadel uničujoči tajfun

Iz Vietnama, kjer so sunki vetra dosegli tudi 150 kilometrov na uro, poročajo o najmočnejši nevihti zadnjih dvajsetih let. Vlada je v četrtek sporočila, da je umrlo 13 ljudi, štirideset pa izginilo v dveh plazovih, ki jih je povzročil tajfun v provinci Kvang Nam v osrednjem delu Vietnama. Milijoni so ostali brez elektrike, poškodovanih je več kot 56.000 hiš, evakuirali so približno 40.000 ljudi, oblasti pa so zaprle pisarne, tovarne in šole. Življenje je izgubilo tudi 12 ribičev, potem ko sta v torek zvečer dve ribiški ladji potonili, 14 pa jih še vedno pogrešajo.

Podpredsednik vlade Trinh Dinh Dung je sporočil, da so tudi ceste, ki vodijo do teh območij, prekrite z debelo plastjo blata, zato so ti predeli težje dostopni, in dodal, da bodo po potrebi aktivirali tudi helikopterje. Dung je opozoril še, da čeprav je mogoče napovedati pot nevihte in količino padavin, zemeljskih plazov ni mogoče predvideti. Vse napore bodo vložili v to, da rešijo čim več življenj.

Meteorologi so napovedali, da lahko v provincah v osrednjem delu države padavine trajajo do sobote, pričakujejo 700 milimetrov padavin, zaradi česar je nevarnost poplav in plazov izjemno velika.