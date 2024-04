Vietnamska milijarderka obsojena na smrt zaradi bančne goljufije

Sodišče je v razsodbi med drugim zapisalo, da so dejanja Truong Mi Lan spodkopala zaupanje ljudi v vodstvo komunistične partije in države. Truong Mi Lan očitke zavrača in krivdo pripisuje svojim podrejenim.

Aretirali so jo oktobra lani v okviru obsežne operacije proti korupciji, v katero so v zadnjem času vpleteni številni uradniki in člani vietnamske poslovne elite. Poleg nje zaradi podkupovanja, zlorabe pooblastil in goljufij sodijo še 85 ljudem, med njimi 13 grozi smrtna kazen.

V pettedenskem sojenju je sodelovalo deset državnih tožilcev, okoli 200 odvetnikov, na zaslišanje pa so pozvali 2700 ljudi. Dokazno gradivo je po navedbah BBC v 104 škatlah, ki skupno tehtajo šest ton.