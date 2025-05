Vietnamski lepotni kraljici grozi zapor: goljufala z 'vlakninskimi' bonboni

Nguyenova je izdelek promovirala skupaj z drugimi vplivneži. Preiskovalci so razkrili, da so bili domnevno vlakninsko bogati bonboni rezultat dela skupnega podjetja med Nguyenovo in podjetjem, ki sta ga ustanovila druga dva vplivneža. Vplivneži so trdili, da vsaka žvečilka vsebuje toliko vlaknin kot cel krožnik zelenjave.

Vietnamska zmagovalka lepotnih tekmovanj Nguyen Thuc Thuy Tien je na svojih družbenih omrežjih agresivno tržila dražeje, ki naj bi bili bogati z vlakninami. Toda zavrašalo je, ko so testi izdelka razkrili, da to še zdaleč ne drži, poroča BBC.

Eden izmed potrošnikov je izdelek poslal na testiranje v laboratorij, ki je ugotovil, da vsak vsebuje samo 16 mg vlaknin, kar je daleč od 200 mg, kot so trdili vplivneži. Oblasti so nato sprožile preiskavo, ki je pokazala, da so bile pri izdelavi dopolnila uporabljene slabe sestavine z malo vlakninami. Na embalaži izdelka prav tako ni bila navedena vsebnost vlaknin, prav tako ni navedeno, da izdelek vsebuje visoko vsebnost sorbitola, ki se uporablja v odvajalih.

Vsi trije so marca prejeli globe, javnosti pa so se opravičili. Naslednji mesec so vietnamske oblasti aretirale druga dva vplivneža ter uradnike njunega podjetja in proizvajalca dopolnila. Obtoženi so bili proizvodnje ponarejenega blaga in goljufanja kupcev. V ponedeljek pa so oblasti napovedale tudi aretacijo Nguyenove zaradi domnevnega zavajanja strank. Preden je bila prodaja zaradi škandala ustavljena, je bilo prodanih več kot 100.000 škatel dopolnila.