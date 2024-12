Vietnamski tajkunki, obsojeni na smrtno kazen, zavrnili pritožbo

Truong Mi Lan je med prevaro skrivaj nadzorovala komercialno banko Saigonsk, ki je peta banka na lestvici vietnamskih posojilodajalcev. Preko navideznih podjetij pa so skupaj s soobtoženimi najemali posojila in gotovino.

Aprila letos je bila tajkunka skupaj s še 85 ostalimi obsojena zaradi gospodarskega kriminala in zlorabe posojil. S prevaro so uspeli pridobiti skupno okoli 42 milijard evrov. Štirje vpleteni v prevaro so aprila dobili smrtno kazen, ostali pa vsak do 20 let zapora. Med drugim sta bila obsojena tudi njen mož in nečakinja, ki sta bila obsojena na devet in 17 let zaporne kazni. Sodba je bila za prebivalstvo šokantna, saj je Truong Mi Lan ena od redkih žensk, ki je v Vietnamu sploh obsojena na smrtno kazen zaradi gospodarskega kriminala.