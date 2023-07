Vihar na Nizozemskem in v Nemčiji terjal smrtni žrtvi, ohromil promet, ruval drevesa

Vihar Poly se bo po trenutnih ocenah zapisal v zgodovino kot najmočnejši poletni vihar na Nizozemskem doslej. V pristanišču IJmuiden pri Amsterdamu so izmerili sunke vetra s hitrostjo tudi do 146 kilometrov na uro, kar je najmočnejši veter, ki so ga v državi kadarkoli izmerili poleti.

Zaradi močnega vetra, dežja in slabe vidljivosti so na amsterdamskem letališču Schiphol med 9. in 16. uro odpovedali okoli 400 letov. Prekinjene so bile tudi nekatere avtobusne povezave, saj je bil marsikje promet močno oviran ne le zaradi vetra, pač pa tudi zaradi številnih polomljenih vej in izruvanih dreves. Nizozemski železniški operater NS pa je sporočil, da so odpovedali železniške prevoze do Londona, Kölna in Hamburga.

Najhuje je bilo na severu države. Nizozemska vremenska služba KNMI je za štiri severne regije izdala opozorilo rdeče stopnje. Oblasti so zato tam zaustavile železniški promet in posvarile pred prevračanjem tovornjakov in padci dreves na ceste. Zaprli so tudi nekatere šole. Oblasti pa so prebivalce na severu države pozvale, naj ostanejo doma in preobremenjene reševalne službe pokličejo le v primerih, ko je ogroženo življenje.