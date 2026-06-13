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Orbanova analiza volilnega poraza v 10 točkah

Budimpešta, 13. 06. 2026 18.17 pred 13 minutami 2 min branja 1

Avtor:
T.H. STA
Orban s prstom kaže na vplive iz tujine

Nekdanji madžarski premier in vodja opozicijske stranke Fidesz Viktor Orban je na strankarskem kongresu, kjer so ga ponovno izvolili za predsednika, sporočil, da "nikoli ne bo odnehal" ter napovedal prenovo stranke. Priznal je, da je Fidesz na nedavnih volitvah doživel hud poraz, ki ga je pripisal tudi vplivom iz tujine.

Orban je na kongresu Fidesza predstavil deset točk, v katerih je analiziral vzroke volilnega poraza.

Orban je analiziral volilni poraz
Orban je analiziral volilni poraz
FOTO: AP

Med ključnimi razlogi za poraz je navedel težave pri političnih sporočilih, neustrezno prilagajanje kampanje, napačne ocene volilne udeležbe, slabši položaj v digitalnem prostoru ter "vpliv mednarodnih dejavnikov in algoritmov na javno mnenje", poroča madžarski Magyar Nemzet.

Po njegovih besedah je stranka izgubila bitko za mlade volivce in se ni ustrezno odzvala na kampanje političnih nasprotnikov.

"Algoritmi, usmerjeni iz tujine, so favorizirali vse, kar je služilo menjavi oblasti. Naša sporočila o vojni nevarnosti je nevtraliziral naš nasprotnik," je dejal Orban ter poudaril potrebo po reorganizaciji stranke in prehodu na enostavnejši model delovanja.

Poudaril je, da za volilni poraz nosi osebno in politično odgovornost, zato je tudi sklical današnji kongres.

Orban s prstom kaže na vplive iz tujine
Orban s prstom kaže na vplive iz tujine
FOTO: AP

Dejal je še, da na Madžarskem poteka politični boj med "nacionalnimi" in "liberalnimi" silami, Fidesz pa mora ostati pripravljen na prihodnje politične izzive in morebitno vrnitev v polno opozicijsko vlogo. "Ljudem, ki verjamejo v nacionalne in ne liberalne vrednote, moramo ponuditi skupnost," je dejal.

Edini kandidat

Na kongresu Fidesza so odločali o vodstvu stranke in smernicah za prihodnje obdobje. Delegati so Orbana, ki je bil tudi edini kandidat, na tajnem glasovanju znova izvolili za predsednika stranke za obdobje enega leta, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Viktor Orban je bil znova izvoljen za predsednika Fidesza
Viktor Orban je bil znova izvoljen za predsednika Fidesza
FOTO: AP

Fidesz je na parlamentarnih volitvah 12. aprila premagala konservativna opozicijska stranka Tisza, ki si je zagotovila dvotretjinsko večino v parlamentu. Njen vodja Peter Magyar je postal novi madžarski premier, po zmagi pa je napovedal novo obdobje za Madžarsko.

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BrezPitt
13. 06. 2026 18.31
Komedije. Tako naš jajo ne bo nikoli odnehal, čeprav bo na prihodnjih predčasnih volitvah imel zgodovinski poraz kot približno njegov prijatelj in idol Viktor.
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