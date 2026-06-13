Orbanova analiza volilnega poraza v 10 točkah

Orban je na kongresu Fidesza predstavil deset točk, v katerih je analiziral vzroke volilnega poraza.

Med ključnimi razlogi za poraz je navedel težave pri političnih sporočilih, neustrezno prilagajanje kampanje, napačne ocene volilne udeležbe, slabši položaj v digitalnem prostoru ter "vpliv mednarodnih dejavnikov in algoritmov na javno mnenje", poroča madžarski Magyar Nemzet.

Po njegovih besedah je stranka izgubila bitko za mlade volivce in se ni ustrezno odzvala na kampanje političnih nasprotnikov.

"Algoritmi, usmerjeni iz tujine, so favorizirali vse, kar je služilo menjavi oblasti. Naša sporočila o vojni nevarnosti je nevtraliziral naš nasprotnik," je dejal Orban ter poudaril potrebo po reorganizaciji stranke in prehodu na enostavnejši model delovanja.

Poudaril je, da za volilni poraz nosi osebno in politično odgovornost, zato je tudi sklical današnji kongres.