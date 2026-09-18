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Vino, ki govori svetovni jezik: Bodite del petega po vrsti sejma Wine Vision!

Ljubljana, 18. 09. 2026 10.17 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
PR ČLANEK

Beograd bo od 10. do 12. oktobra ponovno postal žarišče svetovnega vinskega dogajanja. Na Beograjskem sejmu bo potekala peta po vrsti mednarodna prireditev Wine Vision, ki je v samo nekaj letih iz regionalne pobude prerasla v osrednje stičišče vinjarstva in žganjarstva ter gastronomske in turistične industrije jugovzhodne Evrope.

Da sejem Wine Vision že dolgo presega okvire klasične vinske razstave, potrjujejo tudi številke s prejšnje prireditve, na kateri se je bilo predstavilo 535 razstavljavcev iz 34 držav, profesionalni kupci in obiskovalci pa so prišli iz kar 68 držav. Sejem se je zaradi svojega ugleda in uradnega mednarodnega certifikata kakovosti UFI uveljavil kot pomembna poslovna platforma za vnaprej dogovorjena srečanja B2B med razstavljavci, uvozniki, distributerji in sektorjem HoReCa. Wine Vision poleg tega obiskovalcem ponuja strokovne okrogle mize in degustacije, usmerjene v naložbe in prodor na nove trge, kot tudi celovito ponudbo spremljujočih vsebin, posvečenih vrhunskim žganim pijačam, gastronomiji in vinskemu turizmu.

Srečanje z elito, ki oblikuje svetovno vinsko prizorišče

Letošnji sejem prihaja v času, ko svetovno zanimanje za vina iz te regije doživlja močan vzpon. Eden ključnih kazalnikov te rasti je tudi prihod Jamesa Sucklinga, enega najvplivnejših vinskih kritikov na svetu in nekdanjega urednika revije Wine Spectator. Suckling je med poletnim obiskom Srbije v pogovorih z vinarji in na degustacijah spoznal potencial samoniklih sort z našega območja. Njegova vrnitev v Beograd ni le simbolična, temveč prinaša ekskluziven program, v okviru katerega bo gostitelj posebnega vinskega večera Serbia and World in bo vodil dva mojstrska tečaja, posvečena vrhunskim vinom, sodobnim vinogradniškim trendom in svetovnim standardom. Za vinarje iz Srbije in balkanskih držav navzočnost tako uglednega strokovnjaka pomeni neposreden most do ljudi, ki oblikujejo svetovne tržne tokove in merila.

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Poleg Jamesa Sucklinga bo Beograd gostil tudi številna velika imena mednarodnega vinskega prizorišča, med njimi kar sedem strokovnjakov z nazivom Master of Wine, kot sta Rod Smith MW, predsednik Inštituta Masters of Wine, in Caroline Gilby MW, ena vodilnih svetovnih strokovnjakinj za vina Srednje in Vzhodne Evrope. Wine Vision bo združil tudi druge priznane vinske strokovnjake in predstavnike vplivnih mednarodnih medijev, kot je Decanter, in Beograd v treh oktobrskih dneh spremenil v stičišče ljudi, ki danes oblikujejo svetovno vinsko prizorišče.

Wine Vision bo tudi letos združil številne vinarje z vsega Balkana – iz Srbije, Severne Makedonije in Albanije, pa tudi iz številnih drugih držav v regiji. Na enem mestu bodo predstavili sodobno podobo balkanskega vinarstva, ki temelji na izjemno bogati dediščini vinogradniških tradicij, pristnih terroirjev in samoniklih sort, ki postajajo vse bolj prepoznaven del identitete tega dela Evrope.

Letošnji slogan prireditve Eno mesto. Ves svet. jasno sporoča, da se o vinih iz Srbije in regije ne govori več zgolj v lokalnih okvirih, temveč kot o izdelkih, ki so pripravljeni za tekmovanje na svetovnem prizorišču. Od 10. do 12. oktobra bo Beograd gostil vse, ki ustvarjajo prihodnost vinske industrije – od proizvajalcev, ki iščejo svoje naslednje trge, do svetovnih strokovnjakov, ki postavljajo najvišje standarde kakovosti.

Se vidimo oktobra v Beogradu!

Podrobnejše informacije:

www.winevisionfair.com

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