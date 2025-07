Viralen posnetek iz Zagreba: Policist udaril moškega in ga zasul z vulgarnimi kletvicami

Kot poroča Net.hr, je hrvaška Policija v ponedeljek okoli 18.17 prejela prijavo občanov o dveh moških, ki sta bila vidno pod vplivom alkohola in sta popravljala poškodovan avtomobil na ulici Sortina, v bližini južnega vhoda v nakupovalni center v Novem Zagrebu. Policija je sumila, da bi v takšnem stanju vozilo še naprej vozila. Policisti so na kraju dogodka našli tri moške, stare 34, 42 in 47 let, ki so nato začeli žaliti policiste. "V zvezi z omenjenim incidentom in na podlagi posnetka dejanj policijska uprava Zagreb izvaja potrebna preverjanja ravnanja policistov," so sporočili s policije.