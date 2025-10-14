Viralna fotografija pretežkih vojakov: nekatere že poslali domov

Pete Hegseth je po Trumpovem ukazu v Illinois poslal nacionalno gardo iz Teksasa, ki naj bi v Chicagu naredila red spričo hudih nemirov in kaosa. Zvezna sodnica je ugotovila, da ta opis ne ustreza razmeram na terenu, prizivno sodišče pa je razsodilo, da vojaki sicer za zdaj lahko ostanejo v Chicagu, ne smejo pa delovati.

Ameriška televizija ABC je pred dnevi objavila fotografijo, na kateri je videti več gardistov s prekomerno težo v uniformah in s puškami, ki se v Chicagu izkrcavajo s tovornjakov. Ob tem je zastavila vprašanje, ali so to vojaki, o katerih je generalom skupaj s Trumpom govoril Hegseth.

Hegseth izvaja politiko zdravih in telesno dobro pripravljenih pripadnikov oboroženih sil ZDA, ki jo je napovedal septembra. Takrat je skupaj z vrhovnim poveljnikom ameriških sil, predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, naznanil, da morajo vojaki vsak dan telovaditi in ustrezati novim standardom videza, poroča ameriški novičarski portal The Hill.