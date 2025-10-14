Svetli način
Tujina

Viralna fotografija pretežkih vojakov: nekatere že poslali domov

Chicago, 14. 10. 2025 13.15 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , M.S.
Komentarji
49

Nacionalna garda Teksasa je iz ameriške zvezne države Illinois nedavno odpoklicala vojake, ki ne ustrezajo novim standardom, tudi glede teže, potem ko so posnetki in fotografije vojakov s prekomerno težo sprožili številne odzive na družbenih omrežjih. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je pohvalil potezo teksaške nacionalne garde.

Pete Hegseth je po Trumpovem ukazu v Illinois poslal nacionalno gardo iz Teksasa, ki naj bi v Chicagu naredila red spričo hudih nemirov in kaosa. Zvezna sodnica je ugotovila, da ta opis ne ustreza razmeram na terenu, prizivno sodišče pa je razsodilo, da vojaki sicer za zdaj lahko ostanejo v Chicagu, ne smejo pa delovati.

Ameriška televizija ABC je pred dnevi objavila fotografijo, na kateri je videti več gardistov s prekomerno težo v uniformah in s puškami, ki se v Chicagu izkrcavajo s tovornjakov. Ob tem je zastavila vprašanje, ali so to vojaki, o katerih je generalom skupaj s Trumpom govoril Hegseth.

Hegseth izvaja politiko zdravih in telesno dobro pripravljenih pripadnikov oboroženih sil ZDA, ki jo je napovedal septembra. Takrat je skupaj z vrhovnim poveljnikom ameriških sil, predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, naznanil, da morajo vojaki vsak dan telovaditi in ustrezati novim standardom videza, poroča ameriški novičarski portal The Hill.

Viralna fotografija gardistov s prekomerno težo, ki se izkrcavajo s tovornjaka v Chicagu.
Viralna fotografija gardistov s prekomerno težo, ki se izkrcavajo s tovornjaka v Chicagu. FOTO: AP

Viralni prispevek ABC si je po pisanju časnika USA Today doslej ogledalo že več kot 28,8 milijona ljudi, sprožil pa je številne komentarje.

Vodstvo nacionalne garde Teksasa je zatem iz Illinoisa odpoklicalo vse gardiste, ki ne ustrezajo Hegsethovim standardom. "Na ministrstvu za vojno se vračajo standardi," je na družbenih omrežjih v ponedeljek zapisal Hegseth. Ob tem je poobjavil sporočilo teksaške nacionalne garde o odpoklicu.

Sporočilo navaja, da morajo vsi pripadniki nacionalne garde izpolnjevati standarde glede višine, telesne teže in telesne pripravljenosti. "Tisti, ki ne bodo dobili zadostne ocene, ne bodo šli na misije, ampak jih bomo vrnili domov, namesto njih pa poslali tiste, ki standarde dosegajo," še piše.

zda nacionalna garda prekomerna teža
KOMENTARJI (49)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ArkaMast
14. 10. 2025 15.07
Takega vojaka zanima samo malica.
ODGOVORI
0 0
JAZsemTI
14. 10. 2025 15.06
Največji problem pri konskripciji v USArmy je prenizek IQ. Na fronto ne moreš poslati nekoga, ki se izgubi brez baterije…
ODGOVORI
0 0
televizija2000
14. 10. 2025 15.05
+3
Pa kak test fizičnih sposobnosti...
ODGOVORI
3 0
televizija2000
14. 10. 2025 15.02
+2
IQ test in kognitivne sposobnosti za presidenta najprej...
ODGOVORI
2 0
ArkaMast
14. 10. 2025 14.56
+6
Tile vojaki imajo polne žepe čokoladic in polne ruzake sendvičev.
ODGOVORI
6 0
vicente
14. 10. 2025 14.59
+1
oni so prva vrsta,za njimi uredijo zaklone,ni toliko kopanja
ODGOVORI
1 0
izRODEk
14. 10. 2025 14.55
-7
Dober NATO vojak je MRTEV NATO vojak! S. NATO - svobodo narodom!
ODGOVORI
2 9
JAZsemTI
14. 10. 2025 14.52
+3
Zmanjšati kilograme je veliko kot dvigniti IQ
ODGOVORI
3 0
gas-112
14. 10. 2025 14.51
+1
kolk pujskov je v slovenski vojski, neomejeno
ODGOVORI
4 3
peT99
14. 10. 2025 14.47
+4
haha, kaj pa naši bajseki ? 😂
ODGOVORI
6 2
Wolfman
14. 10. 2025 14.41
+1
Pa če bi se mi roke tresle, pa bi ga zadel z snajperčkom.
ODGOVORI
2 1
Kaimlplut
14. 10. 2025 14.41
+4
hahahahahah ....ziher so 3 krat na dan v McDonald's u
ODGOVORI
4 0
simc167
14. 10. 2025 14.41
+2
Zda so samo še cirkus, ki jih vodi klovn
ODGOVORI
9 7
ArkaMast
14. 10. 2025 14.40
+2
Same boje :))
ODGOVORI
2 0
osservatore
14. 10. 2025 14.38
+4
Torej imajo standarde za vojake, kaj pa standard za oranžnega vrhovnega komandanta? Teža, telesna pripravljenost in gibalne sposobnosti (ne mislimo igranje golfa), stopnja demence, kognitivne sposobnosti, ...
ODGOVORI
6 2
janezdollar
14. 10. 2025 14.36
+7
Tudi Trump bi lahko kaj potelovadil…zgleda že kot kakšna boja na morju…
ODGOVORI
10 3
dobrabejba35
14. 10. 2025 14.32
+6
za teksas so še suhi
ODGOVORI
6 0
but_the_ppl_are_retarded
14. 10. 2025 14.29
+7
Dokler se lahko do škornjev pripogneš, da jih zavežeš, boš za kanonfuter dober.
ODGOVORI
7 0
Kimberley Echo
14. 10. 2025 14.34
+1
Ja, samo za taktični umik oz. bežanje pa niso dobri, zato odpoklic.
ODGOVORI
2 1
assassin911
14. 10. 2025 14.42
+1
To pomeni da se boriš do zadnjega moža.
ODGOVORI
1 0
Slovenska pomlad
14. 10. 2025 14.26
+6
Mene bolj zanima odkod lažnemu veteranu Hojsu status?
ODGOVORI
7 1
KatiFafi
14. 10. 2025 14.20
-9
Lahko imajo prekomerno težo, saj imajo dovolj denarja za hrano. Dajte malo slike iz kake vam ljube Venezuele, Severne Koreje, Kube ipd
ODGOVORI
3 12
Kimberley Echo
14. 10. 2025 14.38
+2
Podvržen si zahodni propagandi, zato tak komentar. Te države imajo v vojski disciplino, nobena vojska pa ne trpi pomanjkanja hrane, razen morda na fronti zaradi slabe logistike.
ODGOVORI
4 2
Animal_Pump
14. 10. 2025 14.18
+5
To so s Texaxa. Tam je drugače največ debelih...Zelo močna kultura "comfort food" — BBQ (meso, rebrca, brisket), ocvrta hrana, tex-mex (quesadillas, nachosi, fajitas), velike porcije. Mnogo ljudi redno je zunaj, ker so restavracije poceni in dostopne. Imaš restavracije une heart attack...kjer prodajajo ...Quadruple Bypass Burger 8,000 kcal. Pol pa še krompirček zraven...pa milkshake...pa si hitr še višje. Drugač pa...V običajnih teksaških restavracijah (npr. BBQ ali steakhouse) in priloge...ena porcija 3000-4000 kalorij. Gibanja je pa tam zelo malo...al pa nič. Sej Dončič pozna verjetno te restavracije v Texasu. V kaliforniji 4 ljudje tok pojejo...kot v Texasu eden.
ODGOVORI
6 1
daiči
14. 10. 2025 14.28
+3
to amerikancm laufa k majo po sevrem delu amerike tolk goveda pa prostem in pol je govej meso pocen. takh rancev kokr je v seriji yelowstone je po amerik ogromn.
ODGOVORI
3 0
daiči
14. 10. 2025 14.28
+2
pr ns pa govej meso drah k suh zlato
ODGOVORI
2 0
Animal_Pump
14. 10. 2025 14.33
+1
Tam je hrana vsa pocen...npr takle 8000kalorijski burger..je manj k 10 eur. Govedina steak pri nas okrog 30 eur kilogram...tam ga dobiš za 8 dolarjev kilogram.
ODGOVORI
1 0
