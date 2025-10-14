Viralna fotografija pretežkih vojakov: nekatere že poslali domov

Pete Hegseth je po Trumpovem ukazu v Illinois poslal nacionalno gardo iz Teksasa, ki naj bi v Chicagu naredila red spričo hudih nemirov in kaosa. Zvezna sodnica je ugotovila, da ta opis ne ustreza razmeram na terenu, prizivno sodišče pa je razsodilo, da vojaki sicer za zdaj lahko ostanejo v Chicagu, ne smejo pa delovati.
Ameriška televizija ABC je pred dnevi objavila fotografijo, na kateri je videti več gardistov s prekomerno težo v uniformah in s puškami, ki se v Chicagu izkrcavajo s tovornjakov. Ob tem je zastavila vprašanje, ali so to vojaki, o katerih je generalom skupaj s Trumpom govoril Hegseth.
Hegseth izvaja politiko zdravih in telesno dobro pripravljenih pripadnikov oboroženih sil ZDA, ki jo je napovedal septembra. Takrat je skupaj z vrhovnim poveljnikom ameriških sil, predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, naznanil, da morajo vojaki vsak dan telovaditi in ustrezati novim standardom videza, poroča ameriški novičarski portal The Hill.
Viralni prispevek ABC si je po pisanju časnika USA Today doslej ogledalo že več kot 28,8 milijona ljudi, sprožil pa je številne komentarje.
Vodstvo nacionalne garde Teksasa je zatem iz Illinoisa odpoklicalo vse gardiste, ki ne ustrezajo Hegsethovim standardom. "Na ministrstvu za vojno se vračajo standardi," je na družbenih omrežjih v ponedeljek zapisal Hegseth. Ob tem je poobjavil sporočilo teksaške nacionalne garde o odpoklicu.
Sporočilo navaja, da morajo vsi pripadniki nacionalne garde izpolnjevati standarde glede višine, telesne teže in telesne pripravljenosti. "Tisti, ki ne bodo dobili zadostne ocene, ne bodo šli na misije, ampak jih bomo vrnili domov, namesto njih pa poslali tiste, ki standarde dosegajo," še piše.
