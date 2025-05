'Viralna pošast', ki odnaša mlada življenja: umrl 19-letnik

"Igra je bila spontana med prijatelji, ni šlo za organiziran dogodek, a ta tragedija jasno kaže, kako nevarne so te dejavnosti," je dejal policijski inšpektor Ross Grantham . Dodal je, da je bila mladeničeva smrt "absolutna tragedija" in izrazil sožalje njegovi družini in prijateljem.

Policija je potrdila, da je nesrečni mladenič umrl med igranjem tako imenovane igre crash. 'Igra spopadanja' je v zadnjih tednih postala izjemno priljubljena na TikToku in Instagramu. Izziv, znan kot "Run It Straight", pri katerem udeleženci brez zaščitne opreme tečejo drug proti drugemu in trčijo z vso silo. Videoposnetki takšnih trkov imajo več deset milijonov ogledov, najpogosteje pa jih izvajajo mladi moški.

Do smrti je prišlo le teden dni po prvem uradnem tekmovanju v "Run It Straight" v Aucklandu. Več kot tisoč gledalcev si je ogledalo osem moških, ki so se pomerili za nagrado v višini 20.000 dolarjev, zmagovalci pa se bodo prihodnji mesec pomerili za kar 250.000 dolarjev. Med tekmovanjem sta se zgodili dve poškodbi, eden od tekmovalcev pa je celo doživel epileptični napad.

Organizatorji tekmovanja, podjetje RUNIT, poudarjajo, da so njihovi dogodki strogo nadzorovani, z zdravstvenim osebjem na kraju samem in jasnimi pravili o tem, kako tekmovati. "Vsak kontaktni šport, kot sta boks ali borilne veščine, se sme izvajati le v nadzorovanih pogojih in pod strokovnim nadzorom," so dejali. Poudarjajo tudi, da ne spodbujajo samostojnega opravljanja izzivov zunaj uradnih tekmovanj, piše net.hr.

Znanstveniki in športni strokovnjaki opozarjajo na resne posledice takšnih dejavnosti. Profesorica Melanie Bussey z Univerze v Otagu poudarja, da takšni trki znatno povečajo tveganje za resne poškodbe možganov. "Športne organizacije vlagajo velika prizadevanja v zaščito igralcev in zmanjšanje poškodb, tekmovanje v tako tveganem športu pa ni le kontraproduktivno, ampak tudi zelo zaskrbljujoče," je dejala.

Profesorica Patria Hume z AUT odkrito opozarja javnost na tveganje poškodb in smrti: "To smrt bi se dalo preprečiti. Nehati moramo sodelovati v dejavnostih, katerih namen je nekomu škodovati."