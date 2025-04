Viralne fotografije Donalda Trumpa sprožile ogorčenje: 'Je slučajno zaspal?'

Med sobotnim pogrebom papeža Frančiška, ki so se ga udeležili številni svetovni voditelji, je veliko pozornosti požel tudi predsednik ZDA Donald Trump, a ne le zaradi srečanja z ukrajinskim predsednikom, ki sta ga opravila kar v baziliki svetega Petra. Trump je namreč na pogrebu kršil kodeks oblačenja, pozorni opazovalci pa trdijo tudi, da naj bi Američan med pogrebom celo zadremal ter uporabljal telefon. Fotografije in posnetki so na spletu hitro postali viralni, poželi pa so množično ogorčenje.

Splet so preplavile fotografije ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki naj bi ga med pogrebno mašo ujeli, kako je v prvi vrsti med svetovnimi voditelji zadremal. Čeprav so nekateri ameriškemu predsedniku priskočili na pomoč, češ da je 78-letnika očitno zdelala časovna razlika, pa so številni kritično spremljali njegovo ravnanje.

Donald Trump in Melania na pogrebu papeža Frančiška FOTO: Profimedia icon-expand

"Sramota za Združene države." "Naj mi nihče več ne omeni zaspanega Joeja. Ne po tem cirkusu." "Trump je izkazal spoštovanje do papeža s pošiljanjem sporočil, spanjem in neupoštevanjem kodeksa oblačenja." To so le nekateri ogorčeni odzivi na družbenih omrežjih po sobotnem pogrebu papeža Frančiška.

Eden od uporabnikov spleta je delil tudi posnetek, na katerem se zdi, da Američan med pogrebom drži v rokah mobilni telefon. Slednje je le prililo olje na ogenj predsednikovim kritikom, ki so že tako glasno opozarjali, da si je Trump na pogrebu drznil kršiti tudi kodeks oblačenja.

Medtem ko je njegova soproga Melania sledila strogim smernicam, pa se je ameriški predsednik pogrebne slovesnosti udeležil v modri obleki, z modro kravato in značko ameriške zastave, čeprav je bil protokol Vatikana jasen. "Za moške temna obleka z gumbi iste barve in dolga črna kravata. Za ženske črna obleka, po možnosti dolga, enake barve pa tudi rokavice in tančica na glavi. Edini dovoljeni okras je niz biserov," je kodeks za pogreb papeža opisal italijanski časopis Il Messaggero.

Sicer se v črnino nista odela niti valižanski princ William niti nekdanji ameriški predsednik Joe Biden. Medtem ko je bil prvi oblečen v temno modro obleko s črno kravato, pa je imel Biden sicer oblečeno temnejšo obleko, a veliko svetlejšo kravato. Zakaj nihče od trojice na pogrebu ni bil oblečen v klasično črno? Ker princ William in Trump nista katoličana, bi razlog lahko tičal v tem dejstvu. Čeprav je splošno priznano, da so črna oblačila primerna za pogrebe, druge religije črne barve ne predpisujejo tako strogo. Tudi indijska predsednica Droupadi Murmu je bila tako oblečena v modro, kar je skladno z njeno hindujsko vero. Podobno so se v druge netradicionalne barve odločili odeti tudi nekateri drugi voditelji.