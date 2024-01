Viralni posnetek žaljivk iz Davosa: incident, ki se ni zgodil

In prav z otvoritve 54. letnega srečanja naj bi prihajal videoposnetek, na katerem se iranski satirik Damon Imani nemškemu ekonomistu in ustanovitelju Svetovnega ekonomskega foruma Klausu Schwabu zahvali za priložnost, da lahko njemu in ostali globalistični eliti sporoči, naj "odj***". " Ljudje smo se rodili svobodni in živeti hočemo svobodno!" sporoči zbranim.

A v resnici se incident nikoli ni zgodil, gre zgolj za parodijo. Imani je iranski producent in umetnik, ki živi Danskem. Znan je po ustvarjanju video vsebin, ki pokrivajo vrsto tem, vključno z družbenimi vprašanji in aktualnimi dogodki, in je znan po svojem satiričnem pristopu. Njegova vsebina je postala priljubljena med leti 2016 in 2020, ko je pritegnil pozornost uporabnikov družbenih medijev z obeh političnih spektrov, pa tudi znanih osebnosti, kot so Donald Trump, Joe Rogan, Alex Jones in Elon Musk. Njegovo delo je bilo predstavljeno v nekaterih večjih medijih, kot so USA Today, InfoWars, The Associated Press in BPR Politics And Business.

Da si besede, ki naj bi jih izrekel na otvoritvi Davosa, res misli, a da posnetek ni resničen, je sicer potrdil tudi sam, ko je ob njem pripisal: "Satira, a resnična." To razkritje so številni uporabniki družbenih omrežij pospremili z obžalovanjem.

Kot kaže, pa je Imanija odziv ljudi zabaval, saj je pozneje objavil še en prirejen videposnetek, na katerem s podplutbo na očesu znova stoji na odru in se za svoje zmerljivke opraviči "absolutno nikomur".