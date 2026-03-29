Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Viralni videi brez soglasja: nova oblika digitalnega nadlegovanja

Nairobi, 29. 03. 2026 16.00 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
L.M.
Snemanje na skrivaj

Na videz nedolžen posnetek z ulice se je za mlado študentko iz Nairobija spremenil v nočno moro. Njena zgodba razkriva temno plat spletnih vsebin, kjer se zasebni trenutki žensk brez njihove vednosti spremenijo v vir zaslužka, posmeha in javnega linča.

Na valentinovo je Joy Kalekye izvedela, da po družbenih omrežjih kroži video, na katerem jo neznanec ogovori ob prometni cesti v Nairobiju. Dogodka se, kot je povedala za BBC, skoraj ni več spominjala, dokler ni ugotovila, da je bila celotna interakcija skrivaj posneta in objavljena na spletu. Video je bil le eden izmed številnih podobnih posnetkov, na katerih moški, domnevno ruski državljan, v Keniji in Gani pristopa k ženskam, jih snema brez soglasja ter posnetke deli na spletu.

Ti videi so del širšega globalnega trenda, kjer ustvarjalci z nepooblaščenim snemanjem intimnih ali osebnih trenutkov pridobivajo pozornost, sledilce in denar. Nekateri vsebine monetizirajo neposredno, drugi pa prodajajo priročnike za "uspešno" osvajanje žensk. Cena teh praks ni le etična, temveč tudi globoko osebna.

Ko so posnetki postali viralni, se je Kalekye soočila z valom spletnega in uličnega nadlegovanja, vključno z žaljivkami in namigovanji na bolezni. Namesto obsodbe snemanja na skrivaj in širjenja posnetkov se je velik del javnosti osredotočil na vedenje in videz žensk.

"To je kot biti slavna oseba, vendar ne na dober način," je dejala Kalekye. Po besedah pravnice Brende Yambo iz Federacije odvetnic v Keniji tak odziv utrjuje škodljive spolne stereotipe in krivdo prelaga na žrtve.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Posnetke so množično ponovno objavljali tudi lokalni ustvarjalci vsebin, med njimi mladi Kenijec Kelvin Karume, ki je BBC-ju priznal, da sprva ni videl težave v deljenju videa, saj je bil že javno dostopen. Šele po odzivu prizadetih žensk je nekatere posnetke odstranil, druge pa pustil na spletu, ker se mu niso zdeli problematični.

Zaradi širjenja videov je Direktorat za kriminalistične preiskave v Keniji opozoril, da je ponovno deljenje takšnih vsebin oblika sekundarne viktimizacije in lahko vodi v kazenski pregon. V Gani so oblasti kot domnevnega avtorja posnetkov identificirale Vladislava Liulkova in napovedale pravne ukrepe zaradi kršitev kibernetske zakonodaje. Njegova lokacija trenutno ni znana.

Primer je sprožil širšo razpravo o odgovornosti spletnih platform, ustvarjalcev vsebin in uporabnikov. Kalekye se je kljub pritisku odločila javno spregovoriti, da bi opozorila na posledice nepremišljenih komentarjev in deljenja vsebin. Po njenem mnenju gre za vsakdanje situacije, ki jih ne bi smeli moralizirati ali uporabljati za javno sramotenje.

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
3320.
29. 03. 2026 17.06
Če je posneto na javni površini pač nič ne moreš.
Odgovori
0 0
anatomija
29. 03. 2026 17.04
zopet rusi terorizirajo ljudi. Po celem svetu delajo probleme . Ta mafijski narod bi morali izolirati na njihovem obočju in naj se uničujejo med sabo . Druge narode pa naj pustijo na miru
Odgovori
+0
1 1
3320.
29. 03. 2026 17.06
Slava Rusiji
Odgovori
+1
1 0
Artechh
29. 03. 2026 16.36
Meni je vseeno, jaz živim v bloku.
Odgovori
+1
1 0
BARABIN123
29. 03. 2026 16.46
Jaz sem pa z Ivančne
Odgovori
0 0
August Landmesser
29. 03. 2026 16.32
lubi Jezus in Marija...kako prijetna subliminalna sporočila da so rusi grožnja....zahodna epstein koalicija je to počela na prijeten način zahodnih vrednot in kulture.
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615