Viralni videi brez soglasja: nova oblika digitalnega nadlegovanja

Na valentinovo je Joy Kalekye izvedela, da po družbenih omrežjih kroži video, na katerem jo neznanec ogovori ob prometni cesti v Nairobiju. Dogodka se, kot je povedala za BBC, skoraj ni več spominjala, dokler ni ugotovila, da je bila celotna interakcija skrivaj posneta in objavljena na spletu. Video je bil le eden izmed številnih podobnih posnetkov, na katerih moški, domnevno ruski državljan, v Keniji in Gani pristopa k ženskam, jih snema brez soglasja ter posnetke deli na spletu.

Ti videi so del širšega globalnega trenda, kjer ustvarjalci z nepooblaščenim snemanjem intimnih ali osebnih trenutkov pridobivajo pozornost, sledilce in denar. Nekateri vsebine monetizirajo neposredno, drugi pa prodajajo priročnike za "uspešno" osvajanje žensk. Cena teh praks ni le etična, temveč tudi globoko osebna.

Ko so posnetki postali viralni, se je Kalekye soočila z valom spletnega in uličnega nadlegovanja, vključno z žaljivkami in namigovanji na bolezni. Namesto obsodbe snemanja na skrivaj in širjenja posnetkov se je velik del javnosti osredotočil na vedenje in videz žensk.

"To je kot biti slavna oseba, vendar ne na dober način," je dejala Kalekye. Po besedah pravnice Brende Yambo iz Federacije odvetnic v Keniji tak odziv utrjuje škodljive spolne stereotipe in krivdo prelaga na žrtve.