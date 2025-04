Viralno poročilo Cie: Nezemljani sovjetske vojake spremenili v kamnite stebre

Poročilo Centralno obveščevalne agencije (Cia) o domnevnem napadu nezemljanov na sovjetske vojake v zadnjih dneh Sovjetske zveze je po tem, ko so z njega umaknili oznako tajnosti in ga objavili na spletni strani agencije, hitro postalo viralno. Kot poroča The Independent, dokument predstavlja povzetek časopisnih člankov iz kanadskega Weekly World News in ukrajinskega časopisa Holos Ukrayiny iz marca 1993, ki opisujejo domnevno sovražno srečanje med rusko Rdečo armado in vesoljskim plovilom.