Virgin Galactic opravil turistično pot do roba vesolja in nazaj

Na krovu vesoljskega plovila je sicer šest oseb – poveljnik vesoljskega letala in nekdanji Nasin astronavt CJ Sturckow , pilotka Kelly Latimer ter Beth Moses , glavna inštruktorica astronavtov družbe Virgin Galactic, ki je pred poletom usposobila posadko. Na pot z misijo Galactic 02 sta šli tudi zmagovalki žreba 46-letna Keisha Schahaff in njena 18-letna hči Anastatia Mayers .

Junija je Virgin Galactic poslal na rob vesolja pripadnike italijanske vojske in znanstvenike, tokrat pa so tja poleteli prvi turisti, ki so plačali za vozovnico. Nekdanji britanski olimpijec Jon Goodwin , ki je star 80 let in ima Parkinsonovo bolezen, je pred 18 leti za vozovnico plačal 200.000 ameriških dolarjev. Te sedaj po novem stanejo 450.000 dolarjev.

Po poročanju portala Space.com je Schahaffova sedež na krovu letala Galactic 02 dobila na natečaju za zbiranje sredstev neprofitne organizacije Space for Humanity, ki si prizadeva za demokratizacijo potovanja v vesolje. Mayersova trenutno študira filozofijo in fiziko na univerzi Aberdeen na Škotskem. Schahaffova in Mayersova sta prvi mati in hči, ki sta se skupaj odpravili v vesolje.

"Ko sem bila stara dve leti, sem ob pogledu v nebo pomislila: 'Kako lahko pridem tja? Ker pa sem bila s Karibov, nisem vedela, kako bi bilo kaj takega mogoče. Dejstvo, da sem tukaj in da sem prva, ki je iz Antigve odpotovala v vesolje, dokazuje, da vesolje res postaja bolj dostopno," je prejšnji mesec v izjavi povedala 46-letnica.

Potniki so z letalom, nato pa še z raketo, poleteli do višine okrog 85 kilometrov, kjer so si lahko odpeli varnostne pasove, občutili breztežnost in si za nekaj minut ogledali Zemljo. Virgin Galactic se je tako uradno pridružil dvema drugima zasebnima podjetjema, ki opravljata turistične polete v vesolje. To sta SpaceX Elona Muska in Blue Origin Jeffa Bezosa.

Oba lastnika podjetij sta že opravila pot, to pa je leta 2021 storil tudi Branson. Virgin Galactic je prodal že 800 vozovnic za prihodnje polete, ki jih bo podjetje predvidoma izvajalo mesečno.

Vsa tri podjetja izvajajo izstrelitve z ozemlja ZDA, vendar pa so Rusi tudi pri turističnih poletih v vesolje prehiteli Američane. Leta 2001 je do Mednarodne vesoljske postaje (ISS) z rusko raketo Sojuz namreč poletel ameriški letalski inženir in podjetnik Dennis Tito, ki je za pot odštel 20 milijonov dolarjev.