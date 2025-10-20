'Bolečine so bile tako močne, da sem molila, da bi izgubila zavest'

Virginia Giuffre je v svojih posmrtno objavljenih spominih razkrila, da jo je bilo strah, da bo "umrla kot spolna sužnja" v rokah Jeffreyja Epsteina in njegovega kroga. Izid knjige Nobody's Girl (v prevodu: Nikogaršnje dekle) je sicer napovedan za torek – skoraj šest mesecev po tem, ko si je Virginia Giuffre vzela življenje. Knjigo so le nekaj dni pred uradnim izidom pri BBC-ju kupili v knjigarni v središču London.
V knjigi Giuffrejeva tudi trdi, da je imela spolne odnose s princem Andrewom trikrat, enkrat v navzočnosti Epsteina in približno osmih drugih mladih žensk. Princ Andrew, ki je leta 2022 z Giuffrejevo dosegel finančno poravnavo, je vedno zanikal kakršnokoli napačno ravnanje. Spomini prikazujejo mrežo bogatih in vplivnih ljudi, ki so zlorabljali mlade ženske.
V središču zlorab sta bila Jeffrey Epstein in njegova nekdanja partnerka Ghislaine Maxwell, ki trenutno prestaja 20-letno zaporno kazen zaradi obtožb o trgovanju z ljudmi za spolne namene. Virginia Giuffre v knjigi zapiše, da se tudi desetletja pozneje še vedno dobro spominja, kako zelo jo je bilo strah obeh. Velik del knjige je izjemno pretresljiv, saj Giuffrejeva podrobno opisuje sadistične zlorabe, ki jih je doživljala. Navaja, da jo je Epstein prisilil v sadomazohistične spolne odnose, ki so ji povzročali tako močne bolečine, da je molila, da bi izgubila zavest.
Iz Buckinghamske palače: Po izdaji knjige bodo sledili 'dodatni dnevi bolečine'
Vir z Buckinghamske palače je za BBC News povedal, da se zavedajo, da bi lahko zaradi izdaje knjige sledili "dodatni dnevi bolečine", saj ta ponovno usmerja pozornost na princa Andrewa. Kralj ima ta teden v načrtu obisk Vatikana, kjer bo skupaj s papežem molil.
V petek je princ Andrew sporočil, da se prostovoljno odpoveduje uporabi svojih nazivov, vključno z nazivom vojvoda Yorški – čast, ki mu jo je podelila njegova mati, pokojna kraljica Elizabeta II.
'Kot Pepelka' bo spoznala 'čednega princa'
Nova knjiga, ki jo je Virginia Giuffre napisala v sodelovanju s soavtorico Amy Wallace, princa Andrewa postavlja pod še ostrejšo luč javnosti. V spominih Giuffrejeva pravi, da je princa Andrewa prvič srečala marca 2001.
Zapisala je, da jo je Maxwellova zjutraj zbudila in ji rekla, da bo danes poseben dan, saj da bo "tako kot Pepelka" spoznala "čednega princa". Ko je kasneje tistega dne srečala princa Andrewa, je temu Maxwellova rekla, naj ugane njeno starost. Princ, ki je bil takrat star 41 let, je ugotovil pravilno – sedemnajst let, zapiše Giuffrejeva. Spomni se tudi, da ji je rekel: "Moji hčerki sta le malo mlajši od tebe." Virginia Giuffre v nadaljevanju podrobneje opisuje, kaj se je dogajalo tisto noč, o čemer so mediji že obširno poročali. Knjiga pa razkriva veliko širši obseg dogajanja – prežeta je s srhljivimi podrobnostmi o Epsteinovi mreži spolnega trgovanja.
Dekleta so morala biti po njenih besedah videti "otroško", njene motnje hranjenja iz otroštva pa so bile pod Epsteinovo streho še dodatno spodbujane. "V letih, ki sem jih preživela z njimi, so me posojali desetinam bogatih in vplivnih ljudi," zapiše in doda: "Bila sem redno zlorabljana in poniževana – v nekaterih primerih dušena, pretepena in okrvavljena. Verjela sem, da bom umrla kot spolna sužnja."
