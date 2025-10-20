Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

'Bolečine so bile tako močne, da sem molila, da bi izgubila zavest'

London, 20. 10. 2025 10.23 | Posodobljeno pred 4 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Ne.M.
Komentarji
7

BBC je še pred izzidom pridobil celoten izvod knjige Nobody's Girl (v prevodu: Nikogaršnje dekle), ki jo je napisala ena najbolj znanih tožnic spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina Virginia Giuffre. Knjiga razkriva veliko širši obseg dogajanja, kot ga poznamo do zdaj – prežeta je s srhljivimi spomini in podrobnostmi o Epsteinovi mreži spolnega trgovanja.

Virginia Giuffre je v svojih posmrtno objavljenih spominih razkrila, da jo je bilo strah, da bo "umrla kot spolna sužnja" v rokah Jeffreyja Epsteina in njegovega kroga. Izid knjige Nobody's Girl (v prevodu: Nikogaršnje dekle) je sicer napovedan za torek – skoraj šest mesecev po tem, ko si je Virginia Giuffre vzela življenje. Knjigo so le nekaj dni pred uradnim izidom pri BBC-ju kupili v knjigarni v središču London.

Velik del knjige je izjemno pretresljiv, saj Giuffrejeva podrobno opisuje sadistične zlorabe, ki jih je doživljala.
Velik del knjige je izjemno pretresljiv, saj Giuffrejeva podrobno opisuje sadistične zlorabe, ki jih je doživljala. FOTO: Profimedia

V knjigi Giuffrejeva tudi trdi, da je imela spolne odnose s princem Andrewom trikrat, enkrat v navzočnosti Epsteina in približno osmih drugih mladih žensk. Princ Andrew, ki je leta 2022 z Giuffrejevo dosegel finančno poravnavo, je vedno zanikal kakršnokoli napačno ravnanje. Spomini prikazujejo mrežo bogatih in vplivnih ljudi, ki so zlorabljali mlade ženske.

Virginia Giuffre, ki si je življenje vzela konec aprila letos, s svojo fotografijo iz najstniških let.
Virginia Giuffre, ki si je življenje vzela konec aprila letos, s svojo fotografijo iz najstniških let. FOTO: Profimedia

V središču zlorab sta bila Jeffrey Epstein in njegova nekdanja partnerka Ghislaine Maxwell, ki trenutno prestaja 20-letno zaporno kazen zaradi obtožb o trgovanju z ljudmi za spolne namene. Virginia Giuffre v knjigi zapiše, da se tudi desetletja pozneje še vedno dobro spominja, kako zelo jo je bilo strah obeh. Velik del knjige je izjemno pretresljiv, saj Giuffrejeva podrobno opisuje sadistične zlorabe, ki jih je doživljala. Navaja, da jo je Epstein prisilil v sadomazohistične spolne odnose, ki so ji povzročali tako močne bolečine, da je molila, da bi izgubila zavest. 

Iz Buckinghamske palače: Po izdaji knjige bodo sledili 'dodatni dnevi bolečine'

Vir z Buckinghamske palače je za BBC News povedal, da se zavedajo, da bi lahko zaradi izdaje knjige sledili "dodatni dnevi bolečine", saj ta ponovno usmerja pozornost na princa Andrewa. Kralj ima ta teden v načrtu obisk Vatikana, kjer bo skupaj s papežem molil.

V petek je princ Andrew sporočil, da se prostovoljno odpoveduje uporabi svojih nazivov, vključno z nazivom vojvoda Yorški – čast, ki mu jo je podelila njegova mati, pokojna kraljica Elizabeta II

Preberi še Princ Andrew se je po pogovoru s kraljem odpovedal častnim nazivom

'Kot Pepelka' bo spoznala 'čednega princa'

Nova knjiga, ki jo je Virginia Giuffre napisala v sodelovanju s soavtorico Amy Wallace, princa Andrewa postavlja pod še ostrejšo luč javnosti. V spominih Giuffrejeva pravi, da je princa Andrewa prvič srečala marca 2001.

Zapisala je, da jo je Maxwellova zjutraj zbudila in ji rekla, da bo danes poseben dan, saj da bo "tako kot Pepelka" spoznala "čednega princa".
Zapisala je, da jo je Maxwellova zjutraj zbudila in ji rekla, da bo danes poseben dan, saj da bo "tako kot Pepelka" spoznala "čednega princa". FOTO: Profimedia

Zapisala je, da jo je Maxwellova zjutraj zbudila in ji rekla, da bo danes poseben dan, saj da bo "tako kot Pepelka" spoznala "čednega princa". Ko je kasneje tistega dne srečala princa Andrewa, je temu Maxwellova rekla, naj ugane njeno starost. Princ, ki je bil takrat star 41 let, je ugotovil pravilno – sedemnajst let, zapiše Giuffrejeva. Spomni se tudi, da ji je rekel: "Moji hčerki sta le malo mlajši od tebe." Virginia Giuffre v nadaljevanju podrobneje opisuje, kaj se je dogajalo tisto noč, o čemer so mediji že obširno poročali. Knjiga pa razkriva veliko širši obseg dogajanja – prežeta je s srhljivimi podrobnostmi o Epsteinovi mreži spolnega trgovanja.

Preberi še Na dan prišle nove obremenjujoče podrobnosti za princa Andrewa

Dekleta so morala biti po njenih besedah videti "otroško", njene motnje hranjenja iz otroštva pa so bile pod Epsteinovo streho še dodatno spodbujane. "V letih, ki sem jih preživela z njimi, so me posojali desetinam bogatih in vplivnih ljudi," zapiše in doda: "Bila sem redno zlorabljana in poniževana – v nekaterih primerih dušena, pretepena in okrvavljena. Verjela sem, da bom umrla kot spolna sužnja."

Jeffrey Epstein princ Andrew Ghislaine Maxwell Virginia Giuffre zloraba knjiga
Naslednji članek

Velik izpad interneta: številne priljubljene aplikacije ne delujejo

Naslednji članek

Velik izpad interneta: številne priljubljene aplikacije ne delujejo

SORODNI ČLANKI

Vrhovno sodišče ZDA zavrnilo obravnavo pritožbe Ghislaine Maxwell

Novi dokumenti o Epsteinu: med omenjenimi Musk, Bannon, princ Andrew

Starmer razrešil veleposlanika zaradi povezav z Epsteinom

Objavili Epsteinovo darilo za rojstni dan, se je podpisal tudi Trump?

Ghislaine Maxwell: Seznam Epsteinovih strank ne obstaja

Bidnov sin odgovoril Melanii na grožnjo s tožbo: 'J**** to'

Melania Trump jezna: sinu Joeja Bidna grozi z milijardno tožbo

Trump afero Epstein znova označil za neumnost in demokratsko prevaro

Zaslišali nekdanjo Epsteinovo sodelavko, ki je sodelovala pri zlorabah

Epsteinov brat: Stike s Trumpom je prekinil Jeffrey, 'ko je spoznal, da je prevarant'

Nove fotografije in posnetki Epsteina na Trumpovi poroki

Trump Epsteinu v rojstnodnevni čestitki poslal skico gole ženske

Epsteinovi dosjeji povzročili razkol v Trumpovi vladi

Musk: Trump je Epsteinova stranka. Trumpova komisija: Ni seznama

Umrla je Virginia Giuffre, ki je Epsteina obtoževala spolnih zlorab

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
M E G A
20. 10. 2025 13.13
in ljega zlomka epstain je bil žid kera slučajnost
ODGOVORI
0 0
Okoliletajo?a
20. 10. 2025 13.11
"Kralj ima ta teden v načrtu obisk Vatikana, kjer bo skupaj s papežem molil." Zakaj pa - a ni Charles protestant in vrhovni poglavar protestantov? Kaj ima za to zdaj hodit k papežu? Sicer pa res zelo zelo nerodna in žalostna zadeva.
ODGOVORI
0 0
METKA102
20. 10. 2025 13.07
Kaksni pokvarjenci!
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
20. 10. 2025 13.02
+3
Zdaj bodo vzeli princa Andrewa, ocenjujem, še najmanj krivega, in ga žrtvovali javnosti. Potem bodo imeli mir, a vsi so enaki.
ODGOVORI
3 0
abc123def456
20. 10. 2025 12.55
+3
posmrtno mascevanje, nerodna stvar za se zive...
ODGOVORI
3 0
sannja5
20. 10. 2025 12.52
+3
ni si vzela življenja sama.
ODGOVORI
3 0
but_the_ppl_are_retarded
20. 10. 2025 12.41
-3
Je pa mogu bit res Zmago (Batina).
ODGOVORI
1 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306