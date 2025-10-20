'Bolečine so bile tako močne, da sem molila, da bi izgubila zavest'

BBC je še pred izzidom pridobil celoten izvod knjige Nobody's Girl (v prevodu: Nikogaršnje dekle), ki jo je napisala ena najbolj znanih tožnic spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina Virginia Giuffre. Knjiga razkriva veliko širši obseg dogajanja, kot ga poznamo do zdaj – prežeta je s srhljivimi spomini in podrobnostmi o Epsteinovi mreži spolnega trgovanja.

Virginia Giuffre je v svojih posmrtno objavljenih spominih razkrila, da jo je bilo strah, da bo "umrla kot spolna sužnja" v rokah Jeffreyja Epsteina in njegovega kroga. Izid knjige Nobody's Girl (v prevodu: Nikogaršnje dekle) je sicer napovedan za torek – skoraj šest mesecev po tem, ko si je Virginia Giuffre vzela življenje. Knjigo so le nekaj dni pred uradnim izidom pri BBC-ju kupili v knjigarni v središču London.

Velik del knjige je izjemno pretresljiv, saj Giuffrejeva podrobno opisuje sadistične zlorabe, ki jih je doživljala. FOTO: Profimedia icon-expand

V knjigi Giuffrejeva tudi trdi, da je imela spolne odnose s princem Andrewom trikrat, enkrat v navzočnosti Epsteina in približno osmih drugih mladih žensk. Princ Andrew, ki je leta 2022 z Giuffrejevo dosegel finančno poravnavo, je vedno zanikal kakršnokoli napačno ravnanje. Spomini prikazujejo mrežo bogatih in vplivnih ljudi, ki so zlorabljali mlade ženske.

Virginia Giuffre, ki si je življenje vzela konec aprila letos, s svojo fotografijo iz najstniških let. FOTO: Profimedia icon-expand

V središču zlorab sta bila Jeffrey Epstein in njegova nekdanja partnerka Ghislaine Maxwell, ki trenutno prestaja 20-letno zaporno kazen zaradi obtožb o trgovanju z ljudmi za spolne namene. Virginia Giuffre v knjigi zapiše, da se tudi desetletja pozneje še vedno dobro spominja, kako zelo jo je bilo strah obeh. Velik del knjige je izjemno pretresljiv, saj Giuffrejeva podrobno opisuje sadistične zlorabe, ki jih je doživljala. Navaja, da jo je Epstein prisilil v sadomazohistične spolne odnose, ki so ji povzročali tako močne bolečine, da je molila, da bi izgubila zavest.

Iz Buckinghamske palače: Po izdaji knjige bodo sledili 'dodatni dnevi bolečine'

Vir z Buckinghamske palače je za BBC News povedal, da se zavedajo, da bi lahko zaradi izdaje knjige sledili "dodatni dnevi bolečine", saj ta ponovno usmerja pozornost na princa Andrewa. Kralj ima ta teden v načrtu obisk Vatikana, kjer bo skupaj s papežem molil. V petek je princ Andrew sporočil, da se prostovoljno odpoveduje uporabi svojih nazivov, vključno z nazivom vojvoda Yorški – čast, ki mu jo je podelila njegova mati, pokojna kraljica Elizabeta II.

'Kot Pepelka' bo spoznala 'čednega princa'

Nova knjiga, ki jo je Virginia Giuffre napisala v sodelovanju s soavtorico Amy Wallace, princa Andrewa postavlja pod še ostrejšo luč javnosti. V spominih Giuffrejeva pravi, da je princa Andrewa prvič srečala marca 2001.

Zapisala je, da jo je Maxwellova zjutraj zbudila in ji rekla, da bo danes poseben dan, saj da bo "tako kot Pepelka" spoznala "čednega princa". FOTO: Profimedia icon-expand

Zapisala je, da jo je Maxwellova zjutraj zbudila in ji rekla, da bo danes poseben dan, saj da bo "tako kot Pepelka" spoznala "čednega princa". Ko je kasneje tistega dne srečala princa Andrewa, je temu Maxwellova rekla, naj ugane njeno starost. Princ, ki je bil takrat star 41 let, je ugotovil pravilno – sedemnajst let, zapiše Giuffrejeva. Spomni se tudi, da ji je rekel: "Moji hčerki sta le malo mlajši od tebe." Virginia Giuffre v nadaljevanju podrobneje opisuje, kaj se je dogajalo tisto noč, o čemer so mediji že obširno poročali. Knjiga pa razkriva veliko širši obseg dogajanja – prežeta je s srhljivimi podrobnostmi o Epsteinovi mreži spolnega trgovanja.