Virginia Giuffre v bolnišnici: 'Napovedali so mi še štiri dni življenja'

"Virginia je imela hujšo nesrečo in prejema zdravniško oskrbo v bolnišnici. Zelo ceni podporo in dobre želje," je njen tiskovni predstavnik dejal za BBC.

Virginia Giuffre , ki živi v Avstraliji, je na Instagramu objavila fotografijo svojega poškodovanega obraza in sledilce obvestila, da se nahaja v bolnišnici. V zapisu trdi, da je bila udeležena v prometni nesreči in da je v njen avtomobil trčil šolski avtobus.

Britanka je do nedavnega živela s svojim možem in tremi otroki v predmestju Pertha na jugozahodu Avstralije. Po poročanju britanskih medijev naj bi se z možem pred kratkim razšla. Poročena sta bila 22 let.

Kdaj in kje se je zgodila nesreča, ostaja neznanka. BBC je zadevo preveril pri avstralski policiji, ki je sprva sporočila, da nima podatkov o nobeni tovrstni nesreči v zadnjih tednih. Pozneje so pojasnili, da so bili 24. marca obveščeni o manjšem trčenju avtobusa in osebnega vozila, a da v nesreči ni bil nihče poškodovan.