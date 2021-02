Virginija odpravila smrtno kazen: 'Čas je, da ustavimo to mašinerijo'

Ameriška zvezna država Virginija je odpravila smrtno kazen, potem ko sta oba doma tamkajšnja kongresa glasovala o njeni odpravi. Zakon, ki bi to urejal, mora podpisati še guverner Ralph Northam, vendar menijo, da je njegova odobritev varna. "To je pomemben korak naprej v prizadevanju, da bi bil naš pravosodni sistem pravičen in nepristranski za vse," je v ponedeljek dejal Northam v skupni izjavi s predsednico parlamenta Eileen Filler-Corn in vodjo senatne večine Dickom Saslowom.