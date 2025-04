Virginio Guiffre odpustili iz bolnišnice: 'Sem žrtev nasilja'

Virginio Giuffre, ki je britanskega princa Andrewa obtožila spolne zlorabe, so teden dni po tem, ko je sporočila, da je v bolnišnici in da je njeno življenje ogroženo, odpustili v domačo oskrbo. Giuffrejeva je sicer pred dnevi razkrila, da se od moža, s katerim je bila poročena 22 let, ločuje, saj da je bil do nje nasilen.