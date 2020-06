Virtualna stavka zaposlenih pri Facebooku zaradi neukrepanja glede Trumpovih objav

Nekaj zaposlenih v podjetju Facebook se je odločilo za virtualno stavko, saj želijo pokazati svoje nestrinjanje s politiko generalnega direktorja Marka Zuckerberga, ki se ni odločil za ukrepanje zoper kontroverzne izjave oziroma zapise ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Twitter jih je na primer označil z oznako "potencialno zavajajoče" in dodal povezavo na platformo, kjer ljudje lahko preverijo dejstva.

Kot del virtualne stavke pri Facebooku so si zaposleni vzeli prost dan. Kadrovska služba je vodjem naročila, naj ne kaznujejo osebja, ki se je odločilo za protest, ali pa naj jih pripravijo, da koristijo plačan dopust. Ob stavki se je na Twitterju pojavilo tudi (redko javno) izraženo nezadovoljstvo zaposlenih v Facebooku. Jason Stirman, znotraj podjetja zadolžen za oblikovanje, je dejal, da se ne strinja z Zuckerbergovo odločitvijo, da ne ukrepa v povezavi z nedavnimi objavami ameriškega predsednika, "ki spodbujajo nasilje". "Znotraj Facebooka nisem edini. Glede rasizma ni nevtralne pozicije,"je zapisal v tvitu.

Andrew Crow, vodja dizajna za Facebookove Portal naprave, je prav tako tvitnil, da se ne strinja z držo, ki jo je zavzel Zuckerberg, in da se bo trudil to spremeniti."Cenzuriranje informacij, ki bi ljudem lahko pomagale pri tem, da vidijo celotno sliko, je napačno. Ampak nudenje platforme za spodbujanje nasilja in širjenje dezinformacij je nesprejemljivo, ne glede na to, kdo si in če je vredno objave,"je še zapisal. Tiskovni predstavnik Facebooka je za CNN Businessdejal, da v podjetju "vidijo bolečino, ki jo trenutno čuti veliko ljudi, predvsem skupnost temnopoltih". Ob tem so dejali, da spodbujajo zaposlene, da izrazijo svoje nestrinjanje z vodstvom."Medtem ko se še naprej soočamo s težkimi odločitvami glede vsebine, bomo iskali njihovo iskreno povratno informacijo,"so dejali. Prejšnji teden se je Twitter odločil, da več Trumpovih tvitov označi z oznako "potencialno zavajajoči tviti" in doda povezavo na platformo, kjer lahko uporabniki preverijo dejstva. Ko so se identične objave pojavile na Facebooku, se je podjetje odločilo za neukrepanje.

icon-expand Mark Zuckerberg je svoje mnenje izrazil na svojem osebnem Facebook profilu. FOTO: Dreamstime

"Že ves dan se spopadam z odločitvijo, kako odgovoriti na predsednikove tvite. Osebno imam do takšne razdvajajoče in podžigajoče retorike nagonsko negativen odziv. Ampak odgovoren sem za odzivanje ne le kot jaz osebno, temveč v imenu institucije, ki je zavezana svobodi izražanja,"pa je Zuckerberg zapisal v objavi na Facebooku. Po poročanju CNNnaj bi vodja Facebooka in Trump v petek celo govorila po telefonu.

Čeprav trenutno politiki vodilnih v podjetju nasprotuje le manjše število zaposlenih, če upoštevamo, da jih tam dela kar 48.000, še vedno osvetli Facebookovo lovljenje ravnotežja. Če bi ukrepali glede Trumpovih objav, tvegajo, da razjezijo Belo hišo in konservativce, ki se že dolgo pritožujejo nad domnevno pristranskostjo platforme, če pa ne ukrepajo, lahko s tem izgubijo mnogo svojih najbolj talentiranih zaposlenih. Seveda pa delavci, ki zapuščajo podjetje zaradi neukrepanja v povezavi s Trumpovimi objavami, ne pomagajo ’nepristranski podobi’ podjetja. Kritika zaposlenih se je v času, ko so ZDA zajeli protesti zaradi smrti Georgea Floyda, še zaostrila. Katie Džu, ki dela pri Instagramu, je tvitnila, da si bo vzela prosti ponedeljek, saj je "globoko razočarana"in "osramočena"zaradi neukrepanja podjetja. Džujeva je pozvala ostale, ki delajo za podjetje, da se ji pridružijo, ob tem pa dodala posnetek zaslona, ki prikazuje njen plačan dopust z dodanim ključnikom Črna življenja štejejo.

