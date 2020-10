Znanstveniki so ugotovili, da koronavirus na gladkih površinah preživi štiri tedne

Poleti je svetovna zdravstvena organizacija opozarjala, da je vse več dokazov, da se koronavirus po zraku širi na precej večje razdalje kot so domnevali do zdaj. Skupina več kot 200 znanstvenikov je opozorila, da lahko kapljice v izdihanem zraku, ki so manjše od petih mikrometrov in vsebujejo virus, v zraku obvisijo tudi več ur in se širijo več deset metrov daleč. Ameriški centri za nadzor bolezni pa pravijo, da bi se človek lahko okužil tudi z dotikanjem površin, na primer kovine ali plastike, poroča BBC.

Kaj pravi avstralska študija?

Prejšnji laboratorijski testi so pokazali, da lahko SARS-Cov-2 preživi dva do tri dni na bankovcih in steklu ter do šest dni na plastiki in nerjavečem jeklu, raziskava avstralske agencije CSIRO pa je pokazala, da je bil virus "izjemno močan" in preživel 28 dni pri 20 stopinjah Celzija na gladkih površinah.

Za primerjavo, virus gripe lahko v enakih okoliščinah preživi 17 dni. Študija, objavljena v Virology Journal, je še pokazala, da je SARS-Cov-2 na višjih temperaturah ostal živ manj časa kot v hladnejših pogojih, saj je kužnost je pri 40 stopinjah Celzija v 24 urah na nekaterih površinah izničila. Ugotovili so še, da se je virus dlje časa zadrževal na gladkih površinah, kot pa na prepustnih materialih, npr. tkanini za katero je bilo ugotovljeno, da se je tam zadržal manj kot 14 dni.

Prav tako znazntveniki opozarjajo, da so raziskave potekale na sobni temperaturi in v popolni temi, virusu so ustvarili popolne laboratorijske pogoje in je vprašanje, ali bi v resničnih, življenjskih pogojih tako dolgo sploh preživel.