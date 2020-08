Virus vdrl tudi med izolirano in ogroženo pleme na Andamanih

Koronavirus je zašel tudi med pripadnike enega redkih ogroženih plemen. Prve primere okužbe s koronavirusom so namreč potrdili med domorodci z Andamanov, ki ležijo v Indijskem oceanu. Kot poroča BBC , so na novi koronavirus pozitivni štirje pripadniki plemena Andamani. Dva sta na bolnišničnem zdravljenju, dva pa v karanteni v tamkajšnjem zdravstvenem centru.

Pleme živi na enem od 37 naseljenih otokov na istoimenskem otočju. To pleme naj bi imelo zgolj še 53 pripadnikov. Preden so Britanci leta 1850 kolonizirali otok, je skupnost štela več kot 5000 članov, predvidevajo znanstveniki. Julija so na otočju zaznali prvi primer, zdaj pa je tam okuženih že 2985 ljudi, ena oseba je umrla.

Prvi primer med ogroženim plemenom so odkrili prejšnji teden, nato so testirali vseh 53 pripadnikov. Izkazalo se je, da imajo štirje koronavirus, kar je skrb vzbujajoče. Izolirana otoška plemena so namreč lahke tarče bolezni, ki lahko ogrozijo njihov obstoj. Ta plemena so namreč zelo občutljiva na različne bolezni iz zunanjega sveta, prav tako pa veljajo za zelo nasilna plemena lovcev in nabiralcev.

Na Andamanih sicer živijo še pripadniki štirih ogroženih plemen: Jarawa, Sentinel, Onge in Shompen. Pripadniki plemen indijskih otočij, ki že več kot 10.000 let živijo v "genetski osamitvi", so neposredni potomci prvotnih ljudi. Pripadniki plemen so se pred najmanj 50.000 leti priselili iz Afrike. Pripadniki teh plemen imajo afriške poteze, proučevanje njihovega DNK pa kaže, da so povezani z Afriko in da so prispeli v Azijo po morju.