Virus Zahodnega Nila v Italiji v desetih dneh terjal tri žrtve

Pristojne oblasti domnevajo, da se je 77-letnik okužil v deželi Kampanja, kjer je živel. Oba moška sta pred okužbo imela več predhodnih bolezni.

Zdravstvene oblasti so odredile veterinarski in ekološki nadzor v pokrajinah Frosinone, Latina in nekaterih delih Rima. Po navedbah strokovnjakov je opazen porast števila primerov v nekaterih pokrajinah med drugim posledica številnih kanalov, močvirij in stoječih voda, kjer se razmnožujejo komarji, ki prenašajo virus. Razmnoževanje komarjev pa je pospešila tudi mila zima.

Dodatna težava je veliko število vran in galebov, s katerih komarji prenašajo virus na ljudi in v redkih primerih tudi na živali.

Kot poroča italijanska televizija RAI, je v Italiji letos zaradi okužbe umrlo skupno sedem ljudi.