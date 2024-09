Protest v Sevilli: 'Nič več smrti. Ustavite virus'

V bližini mesta Sevilla so letos zabeležili pet smrti in 61 primerov bolezni Zahodnega Nila, ki jo prenašajo komarji, poroča Guardian . Letos so tam zabeležili drugo najvišje število posledic zaradi bolezni. Huje je bilo le leta 2020, ko je bilo tam 76 registriranih in osem smrtih primerov.

Protest, s katerim so prebivalci od oblasti zahtevali ukrepanje, je potekal v ponedeljek zvečer v mestu Isla Mayor. Protestniki od oblasti zahtevajo nadzor nad širjenjem bolezni. Regionalna vlada Andaluzije je pozvala k umiritvi in zagotovila, da bo povečala sodelovanje med provincami in mestnimi hišami v boju proti virusu.

Družina Granade Romero Ruiz, 86-letne ženske, ki je to poletje umrla zaradi virusa, je tik pred njeno smrtjo lokalnim oblastem napisala pismo, v katerem je izrazila "jezo in obup". "Tej tragediji bi se lahko izognili, če bi vi v svojih udobnih pisarnah ravnali z odgovornostjo in človečnostjo, ki smo jo od vašega položaja pričakovali," so zapisali. Modesto González, župan mesta Coría del Río, od koder so bile tri od smrtnih žrtev tega poletja, je pozval centralno vlado, naj se uskladi z lokalnimi oblastmi, da bi sprejeli bolj drastične ukrepe proti virusu. "To presega lokalno območje, časa pa ne smemo več izgubljati, ker so življenja ljudi ogrožena," je dejal in opozoril, da so andaluzijske družine zdaj v poletnih mesecih v velikih skrbeh.

Prvi primeri tudi v Sloveniji

V severovzhodnem delu Slovenije, v Pomurski in Podravski regiji, so bili potrjeni prvi trije primeri okužbe z virusom Zahodnega Nila, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). "Po petih sezonah, ko okužb z virusom Zahodnega Nila nismo zaznali, smo 30. avgusta 2024 prejeli obvestilo Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani, da so potrdili okužbo pri treh osebah," so navedli pri NIJZ. Prenašalci virusa so okuženi komarji, po piku večina ljudi ne zboli, medtem ko manjši del okuženih razvije kratkotrajno vročinsko bolezen. Ob pojavu okužb je treba upoštevati preventivne ukrepe, s katerimi zmanjšamo ali preprečimo možnosti za okužbo.