Poginil mali krokodil z Visa, ki je le dan prej presenetil Hrvaško

Zoolog iz zagrebškega živalskega vrta Ivan Cizeljje za 24sata ocenil, da gre verjetno za vrsto Caiman crocodilus, ki je najpogostejša med krokodili, ki so hišni ljubljenčki, a da je le po fotografiji težko natančno oceniti. Krokodili te vrste lahko v dolžino zrastejo do dveh metrov in pol, sodeč po fotografiji pa gre za mladiča, starega dve ali tri leta, je dodal.

Za krokodila so nato poskrbeli komunalni redarji in začeli iskati lastnika, a je krokodil na žalost že poginil. Odpeljali ga bodo v splitski živalski vrt, kjer ga bodo nagačili, je za 24sata potrdil direktor Zlatko Ževrnja.

Cizelj pa dodaja, da so krokodili kot hišni ljubljenčki na Hrvaškem sicer redki, a da so živalski vrtovi vseeno polni teh plazilcev, nekdanjih hišnih ljubljenčkov, saj se jih lastniki želijo znebiti, ko dokončno zrastejo in postanejo veliko zahtevnejši. Poleg tega lahko živijo zelo dolgo – od 70 do celo 100 let.